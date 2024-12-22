9 Gün Sonra Tamamen Zorunlu Olacak! Tapu Sahipleri Dikkat, Evini Kiraya Verecekler İçin Geri Sayım Başladı
Evini kiraya vermek isteyenleri yakından ilgilendiren Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS), 1 Ocak 2025 itibarıyla zorunlu hale gelecek. Yeni düzenleme, emlak sektörüne şeffaflık ve düzen getirmeyi hedeflerken, yetkisiz ilan girişlerinin önüne geçilecek.
Kaynak: AA
Düzenleme kapsamında, ev sahipleri e-Devlet üzerinden gayrimenkullerini seçerek, emlak danışmanlarını yetkilendirmek zorunda olacak. Yetkilendirilen emlakçılar, bu izinle ilanlarını portallara yükleyebilecek. Yetki belgesi olmayan emlak işletmeleri ise artık kiralık ilan girişi yapamayacak.
PİLOT UYGULAMA BAŞARIYLA TAMAMLANDI
Türkiye Emlak Müşavirleri Federasyonu Başkanı Hacı Ali Taylan, uygulamanın 1 Kasım’dan itibaren Bolu ve Manisa’da pilot bölge olarak hayata geçirildiğini ve sektör temsilcilerinden olumlu geri dönüşler alındığını belirtti. Taylan, "Eylül ayından itibaren sistemde bazı aksaklıklar yaşandı ancak Ticaret Bakanlığımız tüm sorunları çözdü. Artık sektör bu düzenlemeye hazır" dedi.
SATILIK KONUTLAR İÇİN DE BEKLENTİ VAR
Taylan, düzenlemenin şu anda yalnızca kiralık ilanları kapsadığını, ancak satılık konut ilanlarını da dahil etmenin sektör için faydalı olacağını ifade etti. "Bakanlığımız bu düzenlemeyi yalnızca kiralık ilanlarla sınırladı. Ancak sistemin kaçak ve yetkisiz emlakçılarla mücadelede büyük katkı sağladığını görüyoruz. Sahte ilanların önüne geçilmesi hem tüketiciyi hem de sektörü rahatlatacaktır" diye konuştu.
DOLANDIRICILIĞA KARŞI ETKİN ÖNLEM
Taylan, sistemin dolandırıcılık ve sahtekarlığı önleme açısından önemli bir adım olduğunu vurguladı. Özellikle sahte ilanların sektörde büyük sorun yarattığını belirten Taylan, "Suriye'den acil satılık gibi gerçek dışı ilanlarla karşılaşıyoruz. Yeni düzenleme, bu tür sahte ilanların önüne geçecek ve sektöre düzen getirecek. Bakanlığımızın satılık konut ilanlarını da kapsayacak şekilde düzenlemeyi genişletmesi faydalı olacaktır" dedi.