9 Gün Sonra Tamamen Zorunlu Olacak! Tapu Sahipleri Dikkat, Evini Kiraya Verecekler İçin Geri Sayım Başladı

SATILIK KONUTLAR İÇİN DE BEKLENTİ VAR

Taylan, düzenlemenin şu anda yalnızca kiralık ilanları kapsadığını, ancak satılık konut ilanlarını da dahil etmenin sektör için faydalı olacağını ifade etti. "Bakanlığımız bu düzenlemeyi yalnızca kiralık ilanlarla sınırladı. Ancak sistemin kaçak ve yetkisiz emlakçılarla mücadelede büyük katkı sağladığını görüyoruz. Sahte ilanların önüne geçilmesi hem tüketiciyi hem de sektörü rahatlatacaktır" diye konuştu.