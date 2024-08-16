9 Bin 77 Liraya Yükseldi! Bir Anda Zam Geldi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, evde bakım desteğinde önemli bir artış gerçekleştirdi. Temmuz ayında 7.608 TL olan destek ödemesi, yeni düzenlemeyle 9.077 TL'ye yükseltildi. Toplamda 4,9 milyar TL tutarında ödeme yapılacak.

9 Bin 77 Liraya Yükseldi! Bir Anda Zam Geldi - Resim: 1

Bakanlık, bu artışın ardından 555 bin kişiye toplamda 4,9 milyar TL destek sağlayacağını açıkladı. Yeni düzenleme, evde bakıma ihtiyaç duyan bireylerin ve ailelerinin maddi yükünü azaltmayı amaçlandığı bildirildi.

Artış, Temmuz ayı memur maaş katsayısındaki değişiklikle hayata geçirildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, bu düzenlemenin vatandaşlara olumlu etkiler sağlayacağını belirtti. Bakan Göktaş, "Evde bakım yardımı ödemelerinde yaptığımız bu artışla, ihtiyaç sahiplerinin yanındayız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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