9 Aylık Hasat Devam Ediyor: Kilosu 17 Liradan Satılıyor! Duyan Kapış Kapış Alıyor
Adana’da Ekim ayında başlayan mandalina hasadı hız kesmeden devam ediyor.
Kaynak: İHA
Türkiye’nin önemli tarım merkezlerinden biri olan kentte, ağırlıklı olarak W. Murcott cinsi mandalinalar toplanıyor. Ancak iklim değişikliği ve aşırı sıcaklar, narenciye ürünlerinde rekolteyi olumsuz etkilemesi nedeniyle, geçtiğimiz yıl yaklaşık 1 milyon ton olan mandalina üretiminin, bu yıl 500 bin tona gerilemesi bekleniyor.
REKOLTE DÜŞÜKLÜĞÜ FİYATLARI YÜKSELTTİ
379 bin dönüm alanda yapılan üretimde, mandalinalar işçiler tarafından özenle toplanarak kamyon ve tırlara yükleniyor. Ürünler, başta iç pazar olmak üzere Avrupa, Balkanlar, Rusya ve Orta Asya ülkelerine ihraç ediliyor. Bahçede kilosu 17-18 liradan alıcı bulan mandalinaların fiyatlarının, ilerleyen günlerde daha da artabileceği ifade ediliyor.
"FİYAT ARTIYOR AMA ÇİFTÇİ KAZANAMIYOR"
Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, mandalinada yaşanan rekolte düşüşünün çiftçiyi zor durumda bıraktığını belirtti. Doğan “Mandalina fiyatları şu anda 17-18 lira arasında değişmekte. İleriki günlerde meyve azaldığında fiyatlar biraz daha yukarıya doğru çıkacak” dedi.
YÜKSEK GİRDİ MALİYETLERİ ENGELLİYOR
Narenciye ürünlerinin ihraç pazarında yaşadığı sıkıntılara da değinen Doğan, rekabet şartlarının zorlaştığını ifade etti. Doğan, “Bu yıl narenciye az, girdi fiyatlarımız yüksek olmasına rağmen istediğimiz fiyatları veremiyoruz. Narenciye bizim Çukurova için çok önemli ürünlerden. Bizim bir meyveyi dalından hasat edip pazara gidene kadar kilogram fiyatı 15 liraya geliyor. Mısır, İspanya ve Fas ise kilogramı 10 liraya ürün ihraç ediyor. Biz ürün satmakta zorlanıyoruz, girdi fiyatlarımız ucuzlarsa hem uyguna ürün satacağız hem de tüketici uyguna ürün tüketecek” diye konuştu.