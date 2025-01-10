9 Aylık Hasat Devam Ediyor: Kilosu 17 Liradan Satılıyor! Duyan Kapış Kapış Alıyor

YÜKSEK GİRDİ MALİYETLERİ ENGELLİYOR

Narenciye ürünlerinin ihraç pazarında yaşadığı sıkıntılara da değinen Doğan, rekabet şartlarının zorlaştığını ifade etti. Doğan, “Bu yıl narenciye az, girdi fiyatlarımız yüksek olmasına rağmen istediğimiz fiyatları veremiyoruz. Narenciye bizim Çukurova için çok önemli ürünlerden. Bizim bir meyveyi dalından hasat edip pazara gidene kadar kilogram fiyatı 15 liraya geliyor. Mısır, İspanya ve Fas ise kilogramı 10 liraya ürün ihraç ediyor. Biz ürün satmakta zorlanıyoruz, girdi fiyatlarımız ucuzlarsa hem uyguna ürün satacağız hem de tüketici uyguna ürün tüketecek” diye konuştu.