889 Birası Olan Araba Sahibi Olacak! Otomotiv Devinden Büyük Kampanya
2024'ün son aylarına yaklaşılırken otomotiv sektörü sıfır araçlar için kampanyalarını yoğunlaştırdı. 889 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulan en uygun fiyatlı 12 otomobil listesi dikkat çekiyor.
Kaynak: Haber Merkezi
2024’ün son ayında otomotiv sektörü sıfır kilometre araç kampanyalarına hız verdi. SUV, sedan, binek ve elektrikli modeller dahil olmak üzere birçok seçenek Türkiye pazarında alıcılarını bekliyor.
889 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla sunulan araçlar, farklı bütçelere uygun alternatifler sunarak dikkat çekiyor.
İşte 2024 yılının en uygun fiyatlı 12 otomobili...
12) TOGG V1 RWD Standart Menzil - 1.432.600 TL
11) Ford Puma SUV, 1.0L EcoBoost 125PS, 7 ileri Otomatik, Benzin Style - 1.385.600 TL
10) Toyota Corolla 1.5 Vision Plus Multidrive S - 1.390.000 TL
9) Suzuki Swift 1.2 MHEV CVT Life - 1.359.000 TL
8) Honda City 1.5L VTEC Benzin Otomatik - 1.330.000 TL
7) Seat Ibiza 1.0 EvoTSI 115 hp Style DSG - 1.310.000 TL
6) MG ZS Comfort 1.0 AT 111 ps - 1.299.000 TL
5) BYD DOLPHIN - 1.280.000 TL
4) Renault Taliant Joy 1.0 Turbo X-tronic 90 bg - 1.090.000 TL
3) Opel Corsa Edition 1.2 75 hp benzin manuel - 1.075.900 TL
2) Hyundai i10 1.2 MPI 79PS Jump + Nav. - 920.000 TL
1) Fiat Egea 1.4 Fire Easy benzinli 95 hp - 889.900 TL