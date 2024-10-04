81 İlin Hepsinde Yasaklandı: Kuyumcularda Yeni Uygulama Başlıyor

ARTIK YASAK OLACAK

Kredi kartı ile yapılan nakit avans işlemlerindeki faiz oranının artması, birçok vatandaşın bu yöntemi kullanmaktan vazgeçmesine neden olmuştu. Alternatif yollar arayanlar ise kredi kartı ile altın alıp, anında kuyumcuda bozdurarak nakit elde etme yöntemine başvurdu. Ancak Hazine ve Maliye Bakanlığı, bu yöntemin kötüye kullanılmasını önlemek amacıyla kuyumcularda yapılan bu tür işlemlere ciddi kısıtlamalar getirmeye hazırlanıyor. Kuyumcuların kredi kartı ile altın satıp, hemen geri alarak müşteriye nakit sağlamasına yönelik uygulama yasaklanacak ve bu işlemi yapanlara ağır cezalar verilecek.