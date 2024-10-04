81 İlin Hepsinde Yasaklandı: Kuyumcularda Yeni Uygulama Başlıyor
Jeopolitik gerilimlerin etkisiyle altın fiyatlarının rekor seviyelere ulaşması, yatırımcıların altına olan ilgisini artırırken, kuyumculuk sektöründe yaşanan talep sıkıntısına bir darbe de Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan geldi. Bakanlık, kredi kartı kullanımına getirilmesi planlanan yeni kısıtlamaların detaylarını açıkladı.
Kaynak: Sözcü
Bugün açıklanan TÜİK verileriyle yıllık enflasyonun yüzde 49,39'a gerilemesi, enflasyonla mücadelede daha sıkı tedbirlerin alınmasını gündeme getirdi. Bu kapsamda, kredi kartı limitleri ve taksit seçeneklerine yönelik çeşitli kısıtlamalar üzerinde çalışan ekonomi yönetimi, kuyumcularda yapılan "bozdurma" işlemleri konusunda da harekete geçti. Kuyumcular üzerinden kredi kartıyla alınan altınların hızlıca nakde çevrilmesi, ekonomi yönetimi tarafından riskli bir yöntem olarak değerlendirilerek yasaklanacak işlemler listesine alındı.
ARTIK YASAK OLACAK
Kredi kartı ile yapılan nakit avans işlemlerindeki faiz oranının artması, birçok vatandaşın bu yöntemi kullanmaktan vazgeçmesine neden olmuştu. Alternatif yollar arayanlar ise kredi kartı ile altın alıp, anında kuyumcuda bozdurarak nakit elde etme yöntemine başvurdu. Ancak Hazine ve Maliye Bakanlığı, bu yöntemin kötüye kullanılmasını önlemek amacıyla kuyumcularda yapılan bu tür işlemlere ciddi kısıtlamalar getirmeye hazırlanıyor. Kuyumcuların kredi kartı ile altın satıp, hemen geri alarak müşteriye nakit sağlamasına yönelik uygulama yasaklanacak ve bu işlemi yapanlara ağır cezalar verilecek.
AĞIR YAPTIRIMLAR YOLDA
Özellikle taksitli nakit avans işlemlerinin bankalarca sınırlı tutulması, kuyumcuların taksitlendirme imkanı sunan kredi kartı işlemlerini cazip hale getirmişti. Bu durum, hem vatandaşların bilinçsizce borçlanmasına yol açıyor hem de finansal istikrarı tehdit ediyordu. Hazine ve Maliye Bakanlığı, bu tarz işlemleri gerçekleştiren kuyumculara yüksek para cezaları uygulamayı ve gerektiğinde lisans iptallerine gitmeyi planlıyor.