81 İldeki Tüm Sürücüleri Kapsayacak Değişiklik: Yeni Sistem İçin Düğmeye Basıldı
Sağlık Bakanlığı, trafiğe çıkan milyonlarca sürücüyü ilgilendiren yeni bir kampanya başlattı. 81 ilde uygulanacak "Fermuar Sistemi ile Yaşama Yol Ver" kampanyasıyla ambulansların sağlık merkezlerine en kısa sürede ulaşmaları sağlanacak.
Kaynak: AA
Trafiğe çıkan milyonlarca sürücüyü ilgilendiren yeni bir kampanya başlatıldı. Sağlık Bakanlığı, "Fermuar Sistemi ile Yaşama Yol Ver" sloganıyla başlattığı kampanyayla, trafikte ambulanslara yol verme konusunda vatandaşları duyarlı olmaya davet etti.
Acil sağlık hizmetlerinin önemini vurgulayan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 2024 yılında 6,5 milyon kişinin ambulansla sağlık tesislerine taşındığını belirterek, ambulansların trafikte yaşadığı sıkıntıların hastaların hayatını riske attığını ifade etti. Memişoğlu, fermuar sisteminin önemine dikkat çekerek, bu sayede ambulansların daha hızlı bir şekilde hastalara ulaşabileceğini söyledi.
HER SANİYE ÇOK ÖNEMLİ
Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürü Doç. Dr. Muhammet Atak ise fermuar sisteminin sadece bir trafik düzenlemesi değil, aynı zamanda toplumsal duyarlılığın bir göstergesi olduğunu belirtti. Atak, "Acil sağlık sorunlarında geçen her saniye, insan hayatı için kritik öneme sahiptir. Ambulansların olay yerine veya bir sağlık merkezine ulaşım sırasında trafikte karşılaştıkları engeller, hayati tehlike altında olan insanlarımız için ciddi bir zaman kaybına neden olmaktadır. Bu noktada fermuar sistemi devreye giriyor. Sürenin 1 dakika kısalması, olay sonucu oluşacak kaybı yüzde 7-10 arasında azaltabiliyor" dedi.
AMBULANS ŞOFÖRÜ İSYAN ETTİ
Uzun yıllardır ambulans şoförlüğü yapan Reyhan Ercan ise trafikte karşılaştıkları en büyük sorunların başında ambulansların arkasına takılan araçlar ve fermuar sistemini bilmeyen sürücülerin panikle hareket etmesi geldiğini söyledi. Ercan, sürücülerden ambulans gördüklerinde sakin kalmalarını ve fermuar sistemini uygulamalarını istedi.
FERMUAR SİSTEMİ NEDİR?
Fermuar sistemi, emniyet şeridinin olmadığı yollarda ambulanslara yol vermek için trafiğin her iki şeridindeki araçların düzenli bir şekilde sağa ve sola çekilerek bir koridor oluşturması esasına dayanan bir yöntemdir. Bu sayede ambulanslar, tıkanıklık yaşamadan en kısa sürede olay yerine ulaşabilir.