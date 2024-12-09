81 İldeki Tüm Sürücüleri Kapsayacak Değişiklik: Yeni Sistem İçin Düğmeye Basıldı

HER SANİYE ÇOK ÖNEMLİ

Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürü Doç. Dr. Muhammet Atak ise fermuar sisteminin sadece bir trafik düzenlemesi değil, aynı zamanda toplumsal duyarlılığın bir göstergesi olduğunu belirtti. Atak, "Acil sağlık sorunlarında geçen her saniye, insan hayatı için kritik öneme sahiptir. Ambulansların olay yerine veya bir sağlık merkezine ulaşım sırasında trafikte karşılaştıkları engeller, hayati tehlike altında olan insanlarımız için ciddi bir zaman kaybına neden olmaktadır. Bu noktada fermuar sistemi devreye giriyor. Sürenin 1 dakika kısalması, olay sonucu oluşacak kaybı yüzde 7-10 arasında azaltabiliyor" dedi.