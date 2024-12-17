81 İldeki Tüm Marketlerde Bu Ürünlerin Satışı Yasaklandı: Raflardan Tek Tek Kaldırılıyor

Yeni yönetmelik ile süt ve süt ürünlerinde "köy", "ev", "geleneksel", "çiftlik", "%100" gibi yanıltıcı ifadelerin kullanılması yasaklandı. Bu değişiklikle etiketlerin daha güvenilir, şeffaf ve anlaşılır olması hedefleniyor. Ayrıca, bitkisel içecekler artık "süt" olarak etiketlenemeyecek. Soya, badem gibi bitkisel kaynaklı içecekler, "içecek" olarak adlandırılacak. Türk Gıda Kodeksi'ne göre, "süt" tanımı sadece inek, koyun, keçi ve manda sütleri için geçerli olacak.