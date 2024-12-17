81 İldeki Tüm Marketlerde Bu Ürünlerin Satışı Yasaklandı: Raflardan Tek Tek Kaldırılıyor
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nün yeni yönetmeliği ile gıda etiketlerinde önemli değişiklikler meydana geldi. 81 ildeki tüm marketlerde artık bu ürünlerin satışı tamamen yasaklandı.
Kaynak: Haber Merkezi
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nün yeni yönetmeliği ile gıda etiketlerinde köklü değişiklikler yapıldı. Özellikle süt ve süt ürünleriyle ilgili tüketiciyi yanıltıcı ifadelerin kullanımı yasaklandı. Bu sayede tüketicilerin daha doğru bilgiye ulaşması ve bilinçli seçimler yapması hedefleniyor.
Yeni yönetmelik ile süt ve süt ürünlerinde "köy", "ev", "geleneksel", "çiftlik", "%100" gibi yanıltıcı ifadelerin kullanılması yasaklandı. Bu değişiklikle etiketlerin daha güvenilir, şeffaf ve anlaşılır olması hedefleniyor. Ayrıca, bitkisel içecekler artık "süt" olarak etiketlenemeyecek. Soya, badem gibi bitkisel kaynaklı içecekler, "içecek" olarak adlandırılacak. Türk Gıda Kodeksi'ne göre, "süt" tanımı sadece inek, koyun, keçi ve manda sütleri için geçerli olacak.
TÜM GIDA ÜRÜNLERİNİ KAPSIYOR
Dünya Gazetesi'nden Mehmet Hanifi Gülel’in haberine göre, yeni düzenlemelere uymayan ürünlerin 31 Aralık 2026'ya kadar piyasadan çekilecek. Yönetmelik sadece süt ürünlerini değil, tüm gıda ürünlerini kapsıyor. Işınlanmış gıdalarda "ışınlanmış" ibaresi zorunlu hale getirildi. Benzer şekilde, ikame bileşenler de ürün adında açıkça belirtilecek. Böylece tüketiciler, çikolata yerine kokolin veya tereyağı yerine margarin almayı önleyecek.
"Doğal" ve "koruyucu içermez" gibi ifadelerin kullanımı da sıkı denetime alındı. Bu tür ifadeleri kullanabilmek için üreticilerin, henüz yayımlanmamış olan "gıda katkı maddeleri kılavuzu"na uygunluk göstermeleri gerekecek.