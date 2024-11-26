81 İldeki Tüm Kuyumcularda Yasaklandı: Altın Yatırımcısı Dikkat

TAMAMEN YASAKLANDI

Kuyumcular üzerinden gerçekleştirilen ve kredi kartı limitlerini nakde çeviren "bozdurma" işlemi de yasaklanan uygulamalar arasında. Bu yöntemle, vatandaşlar kredi kartlarından altın alımı yapıyor ve dakikalar içinde aldıkları altını kuyumcudan nakit paraya çeviriyordu. Ancak, bu işlemler artık yasal olarak yapılamayacak.