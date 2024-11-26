81 İldeki Tüm Kuyumcularda Yasaklandı: Altın Yatırımcısı Dikkat
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in geçtiğimiz ay yaptığı açıklamaların ardından, kuyumculuk sektörüne yönelik denetimler ülke genelinde artırıldı. Özellikle halk arasında "bozdurma" olarak bilinen uygulama yasaklanırken, bu yöntemi kullanan işletmelere ağır cezalar verilmeye başlandı.
Kaynak: Haber Merkezi
Bakan Şimşek, kuyumculuk sektöründe vergi beyanlarının gerçeği yansıtmadığına dikkat çekerek, “Ortalama bir kuyumcunun aylık vergi matrahı 16 bin 46 lira. Bu rakamlar, sektörün gerçek ticaret hacmini yansıtmıyor,” demişti. Bu açıklamaların ardından, 81 ilde kuyumcuların ticari faaliyetleri mercek altına alındı.
TAMAMEN YASAKLANDI
Kuyumcular üzerinden gerçekleştirilen ve kredi kartı limitlerini nakde çeviren "bozdurma" işlemi de yasaklanan uygulamalar arasında. Bu yöntemle, vatandaşlar kredi kartlarından altın alımı yapıyor ve dakikalar içinde aldıkları altını kuyumcudan nakit paraya çeviriyordu. Ancak, bu işlemler artık yasal olarak yapılamayacak.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, söz konusu işlemleri gerçekleştiren işletmelerin ciddi para cezalarına çarptırılacağını açıkladı. Denetimlerde, kuyumcu pos cihazı kayıtlarının yanı sıra, gerektiğinde güvenlik kameraları da inceleme altına alınacak.
BOZDURMA YÖNTEMİ NEDİR?
Bozdurma işlemi, bankaların nakit avans ve taksitli nakit avans kullanımına getirdiği kısıtlamalar nedeniyle ortaya çıkan bir yöntem. Kullanıcılar, kredi kartı limitlerini belirli bir komisyon karşılığında nakde çevirme amacıyla kuyumcularla anlaşarak bu işlemi gerçekleştiriyor. Ancak uzmanlar, bozdurma yönteminin ekonomik olarak zararlı etkilerine dikkat çekiyor.
Ekonomistler, bu tür işlemlerde gerçek bir mal veya hizmet ticaretinin olmadığını belirterek, yöntemin "aldatıcı ve dolandırıcılık" olarak değerlendirilebileceğini ifade ediyor.
KART LİMİTLERİ YÜZDE 25 İLE SINIRLANDIRILDI
Türk lirasındaki değer kaybının ardından enflasyonla mücadele kapsamında sıkı para politikalarına geçiş yapılmıştı. Kredi kartı işlemlerine yönelik kısıtlamalar da bu politikanın bir parçası olarak uygulanıyor. Bankalar, nakit avans vadelerini 12 aydan 3 aya düşürürken, avans limitlerini de kart limitinin yüzde 25’i ile sınırlandırdı.
Bu durum, nakit ihtiyacını karşılamak isteyen vatandaşların alternatif yöntemlere yönelmesine neden olmuştu. Ancak yapılan yeni düzenlemelerle bu tür yöntemlerin önü kesilmeye çalışılıyor.
Yeni tedbirler kapsamında, kuyumculuk sektöründe uygulanan yasak ve denetimlerin süreceği belirtiliyor.