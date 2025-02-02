81 İldeki Tüm Emeklileri İlgilendiriyor! Geriye Dönük Ödeme Almak İçin Bu Detaya Dikkat

SON 3 AYA AİT ÖDEMELER YAPILDI

Başvurucu, Ocak 2024 maaş bordrosunda ödemenin kesildiğini fark etti. Talebi üzerine, Şubat ayından itibaren ödeme yeniden başlatıldı, ancak sadece son 3 aya ait ödemeler yapıldı. Kalan aylar için de ödeme talep eden kişi, konuyu Kamu Denetçiliği Kurumu’na taşıdı.