81 İldeki Tüm Emeklileri İlgilendiriyor! Geriye Dönük Ödeme Almak İçin Bu Detaya Dikkat
Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), emekli olduktan sonra kesilen aile yardımı ödemelerinin geriye dönük yapılmamasını hukuka aykırı buldu. Kurumun verdiği tavsiye kararının ardından başvuruda bulunan kişiye geçmiş dönem ödemeleri yapıldı.
Kaynak: Haber Merkezi
KDK'nin açıklamasına göre, bir devlet hastanesinde ebe olarak görev yapan kişi, 2003 yılında çocuk sahibi olmasının ardından memur olan eşine aile yardımı ödemesi yapılmaya başlandığını belirtti. Ancak, Ekim 2021'de emekli olmasıyla bu ödeme kesildi.
SON 3 AYA AİT ÖDEMELER YAPILDI
Başvurucu, Ocak 2024 maaş bordrosunda ödemenin kesildiğini fark etti. Talebi üzerine, Şubat ayından itibaren ödeme yeniden başlatıldı, ancak sadece son 3 aya ait ödemeler yapıldı. Kalan aylar için de ödeme talep eden kişi, konuyu Kamu Denetçiliği Kurumu’na taşıdı.
ÖDEMELER EKSİKSİZ YAPILMALI
Başvuruyu inceleyen KDK, aile yardımı ödemelerinin eksiksiz yapılması gerektiğini belirterek, ödemelerin geriye dönük yapılmamasını hukuka ve hakkaniyete aykırı buldu. Kurum, Sağlık Bakanlığına tavsiye kararı göndererek eksik ödemelerin tamamlanmasını istedi.
Bakanlık, KDK'nin kararına uyarak geriye dönük ödemeleri yaparak durumu Kamu Denetçiliği Kurumu’na bildirdi. Bu karar, benzer durumda olan emekliler için emsal teşkil edebilir.