81 ildeki Tüm ATM'lerde Bu İşlemler Artık Ücretli Oldu: Kartı Taktığınız Anda Herkesten Para Kesilecek

ARTIK O İŞLEMLER ÜCRETLİ OLDU

Bankacılık sektöründe A'dan Z'ye herkesin kullandığı ATM'ler ile ilgili önemli bir gelişme meydana geldi. Bazı bankalar, kendi ATM'lerinden başka bankaların kartlarıyla bakiye sorgulama işlemi yapan müşterilerden 0,27 TL ile 1 TL arası ücret almaya başladı. Bu durum, basit bir işlem için ek bir maliyet yaratması nedeniyle vatandaşların tepkisini çekti.