81 ildeki Tüm ATM'lerde Bu İşlemler Artık Ücretli Oldu: Kartı Taktığınız Anda Herkesten Para Kesilecek
Bankacılık sektöründe A'dan Z'ye herkesin kullandığı ATM'ler ile ilgili önemli bir gelişme meydana geldi. Bankalar, kendi ATM'lerinden başka bankaların kartlarıyla bakiye sorgulama işlemi yapan müşterilerden artık ücret almaya başladı.
ATM'ler, günümüzde bankacılık işlemlerinin vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Hayatımızı kolaylaştıran pratik cihazlar olarak öne çıkan ATM'ler, bankaların çalışma saatleriyle sınırlı kalmadan, günün her saati hizmet veriyor. Para çekme ve yatırma işlemlerinin yanı sıra, bakiye sorgulama, hesap ödemeleri, kredi kartı işlemleri gibi birçok farklı bankacılık işlemi ATM'ler üzerinden yapılabiliyor.
ARTIK O İŞLEMLER ÜCRETLİ OLDU
Bankacılık sektöründe A'dan Z'ye herkesin kullandığı ATM'ler ile ilgili önemli bir gelişme meydana geldi. Bazı bankalar, kendi ATM'lerinden başka bankaların kartlarıyla bakiye sorgulama işlemi yapan müşterilerden 0,27 TL ile 1 TL arası ücret almaya başladı. Bu durum, basit bir işlem için ek bir maliyet yaratması nedeniyle vatandaşların tepkisini çekti.
81 İLDEKİ TÜM ATM'LERDE UYGULANACAK
81 ildeki tüm ATM'lerde geçerli olacak olan bu düzenleme bankaların resmi internet sitesinde yer aldı. Başka bankaların ATM'lerinden bakiye sorgulama işlemi için ücret alınması, bankacılık sektöründe yeni bir tartışma konusu haline geldi. Bankalar, bu uygulamayı hizmet maliyetlerini dengelemek gerekçesiyle savunsa da, vatandaşlar bu ücretlendirmenin haksız olduğunu belirtiyor.
Özellikle sık sık farklı bankaların ATM'lerini kullanan kişiler, bu durumdan olumsuz etkileniyor. Vatandaşlar, 0,27 TL-1 TL'nin küçük bir tutar olduğunu ancak sık sık tekrarlandığında önemli bir mali yük oluşturduğunu belirtiyor.
Bu durum karşısında vatandaşlar, farklı çözümler aramaya başladı. Yetkililer, kendi bankalarının ATM'lerini bulmaya özen göstermek, mobil bankacılık uygulamalarını kullanmak gibi alternatifler sunarak bu ek ücretten kaçınmanın mümkün olduğunu açıkladı.