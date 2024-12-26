81 İldeki Kiracılara Kötü Haber! Ansızın Evsiz Kalabilirsiniz

Tahliye taahhütnamesi, kira sözleşmesinde yer alan ve kiracının belirli bir tarihte evi boşaltacağına dair verdiği sözleşmesel taahhüttür. Bu taahhütname, genellikle kira sözleşmesinin süresinin dolması, kiranın ödenmemesi veya sözleşmede belirtilen diğer sebeplerle kira ilişkisinin sona ermesi durumunda devreye girer.

Ev sahibi ve kiracı milyonları ilgilendiriyor. Tahliye taahhütnamesiyle ilgili dikkat çeken detay ortaya çıktı. Ev sahibi ile tahliye taahhütnamesi imzalayan kiracı tarihi olmayan boş kağıda imza atsa bile evi tahliye etmek zorunda kalıyor.

Ekonomim.com'daki habere göre; Ev sahibi ve kiracılar arasında yaşanan uyuşmazlıkların dava yolu ile çözüme kavuştuğu örnekler gündeme gelmeye devam ediyor. Taraflar arasında süreç uzasa da bir şekilde mahkemelerce uyuşmazlık neticeye varıyor.