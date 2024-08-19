81 İldeki Kiracılar Yaşadı : Ev Sahiplerinden Tazminat Alabilecekler

Kiracılar ve ev sahipleri arasındaki hukuki anlaşmazlıklar sıkça gündeme gelirken kiracıları sevindiren bir gelişme daha yaşandı. 81 ildeki kiracılar tazminat alabilecekler.

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81 İldeki Kiracılar Yaşadı : Ev Sahiplerinden Tazminat Alabilecekler - Resim: 1

Temmuz ayında kira zam oranına uygulanan yasağın kaldırılmasının ardından birçok ildeki ev sahipleri kiracıları mağdur edecek zamlar yapmaya başladı. Çok sayıda kiracı ise evden çıkarıldığını gerekçe göstererek ev sahiplerine dava açmak zorunda kaldı.

Kamusonhaber'deki habere göre; Ev sahipleri ile kiracılar arasındaki sorunlar tazminat ödemelerine kadar uzanabiliyor. Peki, kiracılar hangi durumlarda ev sahiplerinden tazminat talep edebilirler?

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