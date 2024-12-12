81 İldeki Herkesi İlgilendiriyor: 1 Milyon Liralık Sıfır Faizli Kredi Desteği Verilecek
KOSGEB tarafından başlatılan sıfır faizli kredi kampanyası kapsamında girişimcilere 1 milyon liralık kredi desteği sağlanıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
1 Aralık’ta başlayan ve yıl sonuna kadar devam edecek olan sıfır faizli 1 milyon liralık kredi kampanyasında, Halkbank aracılığıyla girişimcilere farklı kredi seçenekleri sunuluyor. Üniversite mezunlarına 1 milyon TL, işletme sahibi girişimcilere ise 1.5 milyon TL faizsiz kredi imkânı tanınıyor. Kampanyadan faydalanmak isteyenler için ise son başvuru tarihi 31 Aralık olarak açıklandı.
FAİZSİZ KREDİ ŞARTLARI VE DETAYLARI BELLİ OLDU
36 Ay Vadeli, İlk 6 Ay Geri Ödemesiz
Kredi, 36 aya varan vadelerle sunuluyor ve ilk 6 ay boyunca geri ödeme yapılmıyor. Geri ödeme sırasında herhangi bir faiz ya da komisyon talep edilmiyor.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Halkbank’ın “İlk Adım Kredisi” kapsamında sağlanan destek için belirli şartlar gerekiyor. Kampanyadan faydalanmak isteyenlerin sağlaması gereken şartlar şöyle:
-Girişimci olan firmanın en az yüzde 50 payına sahip olunması.
-Üniversiteden en fazla iki yıl önce mezun olunması ve başvuru sahibinin 29 yaşını aşmamış olması.
-Kredi talep eden firmanın en fazla bir yıllık faaliyet geçmişine sahip olması ve kurucu ortağın mezun olduğu alanda faaliyet göstermesi.
-Kredi Garanti Fonu’nun yüzde 80 oranında kefalet desteği sağlaması.
1,5 MİLYON TL GERİ ÖDEMESİZ DESTEK VERİLECEK
KOSGEB'in "İş Geliştirme Desteği" kapsamında girişimcilere 1,5 milyon TL’ye kadar sıfır faizli kredi desteği sunuluyor. Kadın girişimciler, gençler, engelli bireyler, gaziler ve şehit yakınları için ise bu üst limite 150 bin TL ekleniyor.
Destek kapsamında, işletmelerin şu giderleri karşılanabiliyor:
-Personel giderleri.
-Makine, teçhizat ve kalıp giderleri.
-Yazılım ve hizmet alımı giderleri (eğitim, danışmanlık, belgelendirme, test ve analiz).
-Pazarlama ve tasarım faaliyetleri.
-Sınai mülkiyet hakları giderleri.
HANGİ SEKTÖRLER YARARLANABİLECEK?
Destek programı şu sektörlerde faaliyet gösteren işletmeleri kapsıyor:
-İmalat.
-Telekomünikasyon.
-Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler.
-Bilgi hizmet faaliyetleri.
-Bilimsel araştırma ve geliştirme çalışmaları.
SON TARİHİ DUYURULDU
Faizsiz kredi desteği, genç girişimciler için büyük ilgi görmeye devam ediyor. Yetkililer, sürenin kısıtlı olduğuna dikkat çekerek girişimcileri bir an önce başvuru yapmaya davet ediyor. 31 Aralık'tan sonra bu destekten yararlanmak mümkün olmayacak.