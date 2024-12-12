81 İldeki Herkesi İlgilendiriyor: 1 Milyon Liralık Sıfır Faizli Kredi Desteği Verilecek

FAİZSİZ KREDİ ŞARTLARI VE DETAYLARI BELLİ OLDU

36 Ay Vadeli, İlk 6 Ay Geri Ödemesiz

Kredi, 36 aya varan vadelerle sunuluyor ve ilk 6 ay boyunca geri ödeme yapılmıyor. Geri ödeme sırasında herhangi bir faiz ya da komisyon talep edilmiyor.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Halkbank’ın “İlk Adım Kredisi” kapsamında sağlanan destek için belirli şartlar gerekiyor. Kampanyadan faydalanmak isteyenlerin sağlaması gereken şartlar şöyle:

-Girişimci olan firmanın en az yüzde 50 payına sahip olunması.

-Üniversiteden en fazla iki yıl önce mezun olunması ve başvuru sahibinin 29 yaşını aşmamış olması.

-Kredi talep eden firmanın en fazla bir yıllık faaliyet geçmişine sahip olması ve kurucu ortağın mezun olduğu alanda faaliyet göstermesi.

-Kredi Garanti Fonu’nun yüzde 80 oranında kefalet desteği sağlaması.