81 İldeki Ev Sahiplerine 30 Gün Süre Verildi : Ev Sahipleri İçin Artık Zorunlu

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), ev sahiplerini yakından ilgilendiren önemli bir kararı onayladı. Yapılan düzenleme ile ev sahiplerine yeni konut kiralama düzenlemeleri getirildi.

Yeniçağ'daki habere göre; Milyonlarca ev sahibini yakından ilgilendiren yeni konut kiralama düzenlemelerini içeren kanun teklifi, Meclis tarafından onaylandı. Ev sahipleri için artık zorunlu olacak. 30 gün içinde belgeler eksiksiz bir şekilde bildirilmezse idari para cezası uygulanacak.