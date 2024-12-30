81 İldeki Ev Sahipleri ve Kiracılar Dikkat! 1 Ocak İtibariyle Ücret Alınacak
Ev sahibi ve kiracıları ilgilendiren yeni masraf ortaya çıktı! Artık ücret alınacak
81 ilde kiracıları ve ev sahiplerini ilgilendiren yeni bir düzenleme başlıyor. Sonmuhur.com'daki habere göre; Emlak danışmanları, kira sözleşmelerinin e-Devlet Kapısı üzerinden hazırlanmasına ilişkin düzenlemenin ikinci fazı olarak kendilerine yetki verilmesini talep ederken yeni bir masraf kalemi daha ortaya çıktı. İşte kiracıları ve ev sahiplerini ilgilendiren o masrafa dair detaylar.
Ev sahibi ve kiracı arasında hazırlanan kira sözleşmesinin e-Devlet üzerinden hazırlanmasına ilişkin hizmet hayata geçirildi. Uygulama sayesinde ev sahibi ile kiracı arasında yaşanan uyuşmazlıklar dijital ortamda hızlı bir şekilde çözülebilecek.
Uygulamanın ilk fazında, taşınmaz sahibi gerçek kişiler tarafından e-Devlet Kapısı'ndeki "Kira Sözleşmesi İşlemleri" bölümünde hazırlanan sözleşme, kiracı tarafından yine buradan onaylanabilecek.
Bu hizmetin yıl sonunda emlak danışmanları için devreye alınması isteniliyor. Bu durumda emlak danışmanları ve yetki veren kişiler, sözleşme hazırlama ve tarafların onayına sunma imkanına sahip olabilecek.
EMLAK DANIŞMANLARI DESTEK VERDİ
AA'nın aktardığı habere göre; Tüm Emlak Danışmanları Birliği Başkanı Hakan Akçam, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, e-kira sözleşmesi sisteminin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in girişimiyle uygulanmaya başladığını ve bu düzenlemeyi emlak danışmanlarının desteklediğini bildirdi.
Vatandaşların, evlerini kiraya verirken kiracının geçmişteki sözleşmelerini de görebildiğini belirten Akçam, "Sözleşmelere ilişkin takiplerin hepsi e-Devlet üzerinden yapılacak. Sistem şu an için zorunlu değil ve fakat biz düzenlemenin zorunlu hale gelmesini istiyoruz. Gayet doğru bir uygulama." ifadesini kullandı.
HİZMET BEDELİ TALEP EDİLECEK
Akçam, söz konusu düzenlemenin ikinci aşamasının da emlak danışmanlarının ev sahiplerinin verdiği yetkiyle e-kira sözleşmesi hazırlaması olacağını hatırlatarak, şunları kaydetti:
"Şu an yapılan kontratlarda henüz 'emlak danışmanı' diye bir buton bulunmuyor, sadece kiracı, ev sahibi ve kefil kısımları bulunuyor. Emlak danışmanları sürece dahil olduğunda müşterisi olan ev sahibi veya kiracıyla e-Devlet üzerinden kontrat yaparak hizmet bedelini alacak. Bu konunun vergisel tarafını da düşünmek gerekir. Sistemi üzerinden yıllık kira beyanlarının takip edilmesi sağlanacak. Son zamanlarda Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilileri kapı kapı gezip kira kontratından kaynaklı gelirler için beyanname düzenlemesi için tebligat bırakıyor. En azından oradaki iş yükü de ortadan kalkacak ve bu şekilde sistem üzerinden her şey denetim altına alınmış olacak."