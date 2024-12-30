81 İldeki Ev Sahipleri ve Kiracılar Dikkat! 1 Ocak İtibariyle Ücret Alınacak

"Şu an yapılan kontratlarda henüz 'emlak danışmanı' diye bir buton bulunmuyor, sadece kiracı, ev sahibi ve kefil kısımları bulunuyor. Emlak danışmanları sürece dahil olduğunda müşterisi olan ev sahibi veya kiracıyla e-Devlet üzerinden kontrat yaparak hizmet bedelini alacak. Bu konunun vergisel tarafını da düşünmek gerekir. Sistemi üzerinden yıllık kira beyanlarının takip edilmesi sağlanacak. Son zamanlarda Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilileri kapı kapı gezip kira kontratından kaynaklı gelirler için beyanname düzenlemesi için tebligat bırakıyor. En azından oradaki iş yükü de ortadan kalkacak ve bu şekilde sistem üzerinden her şey denetim altına alınmış olacak."