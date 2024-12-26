81 İldeki Emeklileri İlgilendiriyor! SGK'dan Yeni Kampanya

Kamu ve Özel Sektör Tesislerinde İndirimler:Kamu Kurumları: Kamu kurumlarının sosyal tesislerinde yüzde 15 indirim uygulanacak.

Türk-İş: Türk-İş'e bağlı sosyal tesislerde çeşitli oranlarda indirimler sunulacak.

TCDD: TCDD ana hat trenlerinde emeklilere yüzde 10 indirim uygulanacak.

Özel Kredi Kartı ve Danışmanlık Hizmeti: SGK ve hükümet, 16 banka ile anlaşarak emeklilere özel avantajlar sunan bir kredi kartı uygulaması başlattı. Bu kartlar giyim, sağlık ve market alışverişlerinde çeşitli indirimler sağlayacak. Ayrıca, ALO 170 Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezi, emeklilerin tüm sorularını yanıtlamak için "Emekli Danışmanı Uygulaması"nı hayata geçirdi.

Bu kapsamlı destek paketiyle, emeklilerimizin yaşam kalitelerinin artması ve ekonomik olarak güçlenmeleri hedefleniyor.