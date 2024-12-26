81 İldeki Emeklileri İlgilendiriyor! SGK'dan Yeni Kampanya
81 ilde emekliler müjdeli haber! SGK emeklileri yakından ilgilendiren yeni uygulamasını başlattı.
Emeklilere müjde geldi. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 2024 Emekliler Yılı kapsamında maaşları 12.500 TL'ye çıkardı ve ek indirimler ile avantajlar sağladı. 2025 yılı itibariyle en düşük emekli maaşının 17.500 TL'ye çıkabileceğine yönelik tahminler bulunuyor.
EMEKLİLERE YENİ İNDİRİM DESTEĞİ
İstiklal.com.tr'deki bilgilere göre; Seçilen illerde emeklilere yönelik giyim, sağlık ve market alışverişlerinde çeşitli indirimler sunulacak. SGK’nın sağladığı bu avantajlar ve kampanyalar, sitesinde ayrıntılı olarak paylaşıldı.
81 İLDEKİ EMEKLİLERE İYİ HABER
Milyonlarca emekliyi sevindirecek müjdeli haberler geldi! Hükümet ve ilgili kurumlar, emeklilerin yaşamlarını kolaylaştırmak ve ekonomik yüklerini hafifletmek amacıyla bir dizi indirim ve avantajlı hizmet sunmaya başladı.
İşte emeklileri bekleyen fırsatlar:
Yerel Firmalarla İş Birliği: 81 ilde 5.500'ü aşkın yerel firma ile yapılan anlaşmalar sayesinde emekliler, birçok sektörde özel indirimlerden yararlanabilecek.
PTT Hizmetlerinde İndirimler:
PTTCELL: Emekli Paketi ile uygun fiyatlı arama ve internet hizmetleri sunulacak.
PTT Kargo: Emekliler, kargo hizmetlerinde yüzde 20 indirimden yararlanacak.
PTT Tesisleri: PTT’nin yerel ve sosyal tesislerinde yüzde 20 indirimle hizmet alabilecekler.
Şehirlerarası Seyahatler: PTT'nin düzenlediği şehirlerarası seyahatlerde biletlerde yüzde 15 indirim uygulanacak.
Konaklama İmkanı: Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nün yurtlarında emekliler bir ay süreyle ücretsiz konaklama imkanından faydalanabilecek.
Kamu ve Özel Sektör Tesislerinde İndirimler:Kamu Kurumları: Kamu kurumlarının sosyal tesislerinde yüzde 15 indirim uygulanacak.
Türk-İş: Türk-İş'e bağlı sosyal tesislerde çeşitli oranlarda indirimler sunulacak.
TCDD: TCDD ana hat trenlerinde emeklilere yüzde 10 indirim uygulanacak.
Özel Kredi Kartı ve Danışmanlık Hizmeti: SGK ve hükümet, 16 banka ile anlaşarak emeklilere özel avantajlar sunan bir kredi kartı uygulaması başlattı. Bu kartlar giyim, sağlık ve market alışverişlerinde çeşitli indirimler sağlayacak. Ayrıca, ALO 170 Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezi, emeklilerin tüm sorularını yanıtlamak için "Emekli Danışmanı Uygulaması"nı hayata geçirdi.
Bu kapsamlı destek paketiyle, emeklilerimizin yaşam kalitelerinin artması ve ekonomik olarak güçlenmeleri hedefleniyor.