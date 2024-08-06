81 İldeki Emeklilere Ayda 2 Kez Ücretsiz Olacak! Emeklilere Yeni Kolaylık
Emeklilere büyük kolaylık sağlayacak uygulama için harekete geçildi. Ayda emeklilere 2 kez ücretsiz olacak. İşte detaylar.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), en düşük emekli maaşını 12 bin 500 TL'ye çıkartan düzenlemenin ilk fark ödemelerini 7 Ağustos'ta gerçekleştireceğini açıkladı. Emekliler yarın itibariyle fark ödemelerini almaya başlayacaklar.
YENİ DÜZENLEMENİN DETAYLARI BELLİ OLDU
Kamusonhaber'deki habere göre; Bu düzenlemeyle birlikte, 3 milyon 703 bin 788 emekli 7 Ağustos'ta 2 bin 500 TL'ye kadar ek ödeme alacak. Söz konusu düzenleme, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Ancak emeklilere yapılan bu zam yetersiz kaldı. Yıllık enflasyon yüzde 61,78 olurken emekli maaşlarına yapılan zam bu rakamın çok altında kaldı. Emekliler ise ekonomik gelirlerini artırmak adına ek gelir sağlayabilecekleri alanlarda araştırma yapmaya devam ediyor. Emeklilerin geçimlerini desteklemek amacıyla bankalar da çeşitli kampanyalar sunuyor. Maaşını bankaya taşıyan emeklilere çeşitli fırsatlar sağlanıyor.
Kuveyt Türk, emeklilik maaşını kendi bankasından alanlara 12 bin TL'ye kadar promosyon ödemesi sunuyor ve çeşitli avantajlar sağlıyor.
EMEKLİLERE İNDİRİMLİ OLDU
Market harcamalarında Sağlam Kart Troy ile yapılan 500 TL'lik alışverişlerde 100 TL indirim, toplamda ise 200 TL indirim fırsatı sunuluyor. Giyim harcamalarında ise 750 TL'lik alışverişlere 100 TL indirim uygulanıyor.
Ayrıca, ücretsiz para transferi, sağlık ve eğitim harcamalarında vade farksız 5 taksit avantajı da sağlanıyor.
TAMAMEN ÜCRETSİZ OLDU
Emekliler, maaşlarını 7 gün 24 saat boyunca Kuveyt Türk ATM'leri ve diğer banka ATM'lerinden kolayca çekebilirken, ortak ATM'lerden ayda iki kez, işlem başına 2 bin TL'ye kadar ücretsiz para çekme imkânına da sahip olacak.