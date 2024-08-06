81 İldeki Emeklilere Ayda 2 Kez Ücretsiz Olacak! Emeklilere Yeni Kolaylık

Ayrıca, ücretsiz para transferi, sağlık ve eğitim harcamalarında vade farksız 5 taksit avantajı da sağlanıyor.

TAMAMEN ÜCRETSİZ OLDU

Emekliler, maaşlarını 7 gün 24 saat boyunca Kuveyt Türk ATM'leri ve diğer banka ATM'lerinden kolayca çekebilirken, ortak ATM'lerden ayda iki kez, işlem başına 2 bin TL'ye kadar ücretsiz para çekme imkânına da sahip olacak.