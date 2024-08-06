81 İldeki ATM'lerde Uygulanacak: Tek Tip Para Dönemi Başladı
Yıllardır devam eden yüksek enflasyona karşın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yeni banknotların basımına izin vermemesi, bankacılık sektöründe önemli bir krize neden oldu. ATM'lere para yetiştiremeyen bankalar, çözümü para çekme bölmelerinin tamamına 200 liralık banknot koymakta buldu.
Ziraat Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Babuşçu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye'deki birçok bankanın "Tek tip banknot" uygulamasına geçiş yaptığını belirtti.
BANKALARDA 'TEK BANKNOT' DÖNEMİ BAŞLADI
Geçtiğimiz yıl, yüksek enflasyon karşısında ATM'lerdeki 10 ve 20 TL'lik girişleri kapatan ve bu alanlara 200 liralık banknot yerleştiren bankalar, bu hamlesine rağmen müşterilerin para arzını karşılamakta güçlük yaşıyor. Her geçen gün artan enflasyon, nakit para kullanımını imkansız hale getirirken, yeni banknot taleplerini görmezden gelmeye devam eden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bankaların 81 ilde yeni bir uygulamayı hayata geçirmesine neden oldu.
Merkez Bankası tarafından güncel olarak basılan her 5 banknottan 4 tanesinin 200 lira olması ve Türk lirasında en büyük banknot tipinin yalnızca 6 dolara denk gelmesi, daha düşük para birimlerinin ATM'lerden çıkarılmasına neden oldu.
SADECE 200 TL ÇEKİLEBİLECEK
Büyükşehirler başta olmak üzere Türkiye'nin 81 ilinde bankalar, ATM'lerinden yavaş yavaş küçük para birimlerini atmış durumda. 10 ve 20 TL'lik banknotların ATM'den çekilmesi günümüzde imkansız hale gelirken, bu furyaya geçtiğimiz haftalar itibarıyla 50 ve 100 TL'lik banknotlar da dahil edildi.
Konuya dikkat çeken Babuşçu, yaptığı paylaşımda "Bankalar 5, 10, 20 TL’den sonra 50 TL banknotu da ATM’lere koymamaya başladı. Bazı bankalar 100 TL banknotu da ATM’lere koymama çalışmaları yürütüyor. Yakında ATM’lerde sadece 200 TL banknotlar olacak…" ifadelerini kullandı.