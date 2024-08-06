81 İldeki ATM'lerde Uygulanacak: Tek Tip Para Dönemi Başladı

Merkez Bankası tarafından güncel olarak basılan her 5 banknottan 4 tanesinin 200 lira olması ve Türk lirasında en büyük banknot tipinin yalnızca 6 dolara denk gelmesi, daha düşük para birimlerinin ATM'lerden çıkarılmasına neden oldu.



SADECE 200 TL ÇEKİLEBİLECEK



Büyükşehirler başta olmak üzere Türkiye'nin 81 ilinde bankalar, ATM'lerinden yavaş yavaş küçük para birimlerini atmış durumda. 10 ve 20 TL'lik banknotların ATM'den çekilmesi günümüzde imkansız hale gelirken, bu furyaya geçtiğimiz haftalar itibarıyla 50 ve 100 TL'lik banknotlar da dahil edildi.



Konuya dikkat çeken Babuşçu, yaptığı paylaşımda "Bankalar 5, 10, 20 TL’den sonra 50 TL banknotu da ATM’lere koymamaya başladı. Bazı bankalar 100 TL banknotu da ATM’lere koymama çalışmaları yürütüyor. Yakında ATM’lerde sadece 200 TL banknotlar olacak…" ifadelerini kullandı.





