81 İlde Yeni Uygulama Başladı! Maaşlar Artık Bu Şekilde Ödenecek

ATM'lerden para çekme veya yatırma işlemleri sırasında, özellikle düşük tutarlarla işlem yapan vatandaşlar çeşitli zorluklarla karşılaşabiliyor. Bazı durumlarda ATM'lerde para sıkışması ya da kart yutma gibi problemler yaşanabiliyor.

Türkiye genelinde toplam 49.847 ATM hizmet veriyor olmasına rağmen, bu cihazların kullanımı sırasında ortaya çıkan teknik sorunlar ve kullanıcıların karşılaştığı zorluklar hala çözüm bekleyen önemli bir mesele olarak öne çıkıyor.

Son zamanlarda, bankalar ATM'lerden günlük para çekme limitlerinde önemli değişiklikler gerçekleştirdi. Yeni belirlenen limitlerin artırılması, emeklilerin ATM'lerde yaşadığı günlük para çekme limitine dair sorunlara bir çözüm sunmayı amaçlıyor.

İşte bankaların güncel günlük para çekme limitleri...

Kaynak: Haber Merkezi