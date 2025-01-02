81 İlde Tüm ATM'lerde Artık Tamamen Serbest! Bu İşlem İçin Artık 1 Kuruş Para Verilmeyecek
Türkiye Bankalar Birliği (TBB), ATM cihazlarında yapılan yazılım güncellemelerinin tamamlandığını duyurdu. Bu güncellemelerle birlikte, 2009 yılı öncesine ait 50 ve 100 dolarlık banknotlarla para yatırma ve çekme işlemleri yeniden kullanılabilir hale geldi. Daha önce sahte dolar krizi nedeniyle sorun yaratan eski banknotlar artık sorunsuz işlem görebilecek.
Kaynak: Haber Merkezi
Geçtiğimiz aylarda özellikle İstanbul’da yaşanan sahte dolar sorunu, bankaların ve döviz bürolarının eski tarihli banknotları kabul etmemesine neden olmuştu. Kapalıçarşı başta olmak üzere birçok ticaret noktasında yaşanan bu kriz, milyonlarca sahte 50 ve 100 dolarlık banknotun piyasaya sürüldüğü iddialarıyla gündeme gelmişti. Sahte banknotlar, para sayma makineleri, ATM’ler ve mor ışık kontrollerinden geçebildiği için vatandaşlar döviz bürolarında daha düşük kurla dolar bozdurmak zorunda kalmıştı.
YAZILIM GÜNCELLEMELERİ TAMAMLANDI
TBB tarafından yapılan açıklamada, sahte banknotları tespit edebilen para sayma ve döviz kontrol makinelerinin yazılımlarının güncellendiği belirtildi.
Yurt dışından getirilen cihazlarda yapılan bu iyileştirmelerle, 2009 öncesine ait dolar banknotlarının ATM’lerde işlem görebilmesi sağlandı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Müşteri ve banka güvenliğini sağlamak amacıyla para sayma ve döviz kontrol makinelerinin yazılımları güncellenmiştir. Bankalar, döviz işlemlerini kabul etmeye devam etmektedir."
ATM’LERDE İŞLEMLER NORMALLEŞTİ
Yapılan güncellemelerin ardından, eski tarihli dolar banknotlarıyla ATM’lerde para yatırma ve çekme işlemleri yeniden aktif hale geldi. Vatandaşlar artık eski dolar banknotları için döviz bürolarına gitmek zorunda kalmadan, banka ve ATM’lerde normal işlemlerini gerçekleştirebilecek.