81 İlde Tüm ATM'lerde Artık Tamamen Serbest! Bu İşlem İçin Artık 1 Kuruş Para Verilmeyecek

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), ATM cihazlarında yapılan yazılım güncellemelerinin tamamlandığını duyurdu. Bu güncellemelerle birlikte, 2009 yılı öncesine ait 50 ve 100 dolarlık banknotlarla para yatırma ve çekme işlemleri yeniden kullanılabilir hale geldi. Daha önce sahte dolar krizi nedeniyle sorun yaratan eski banknotlar artık sorunsuz işlem görebilecek.

Kaynak: Haber Merkezi

81 İlde Tüm ATM'lerde Artık Tamamen Serbest! Bu İşlem İçin Artık 1 Kuruş Para Verilmeyecek - Resim: 1

Geçtiğimiz aylarda özellikle İstanbul’da yaşanan sahte dolar sorunu, bankaların ve döviz bürolarının eski tarihli banknotları kabul etmemesine neden olmuştu. Kapalıçarşı başta olmak üzere birçok ticaret noktasında yaşanan bu kriz, milyonlarca sahte 50 ve 100 dolarlık banknotun piyasaya sürüldüğü iddialarıyla gündeme gelmişti. Sahte banknotlar, para sayma makineleri, ATM’ler ve mor ışık kontrollerinden geçebildiği için vatandaşlar döviz bürolarında daha düşük kurla dolar bozdurmak zorunda kalmıştı.

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81 İlde Tüm ATM'lerde Artık Tamamen Serbest! Bu İşlem İçin Artık 1 Kuruş Para Verilmeyecek - Resim: 2

YAZILIM GÜNCELLEMELERİ TAMAMLANDI

TBB tarafından yapılan açıklamada, sahte banknotları tespit edebilen para sayma ve döviz kontrol makinelerinin yazılımlarının güncellendiği belirtildi.

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81 İlde Tüm ATM'lerde Artık Tamamen Serbest! Bu İşlem İçin Artık 1 Kuruş Para Verilmeyecek - Resim: 3

Yurt dışından getirilen cihazlarda yapılan bu iyileştirmelerle, 2009 öncesine ait dolar banknotlarının ATM’lerde işlem görebilmesi sağlandı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Müşteri ve banka güvenliğini sağlamak amacıyla para sayma ve döviz kontrol makinelerinin yazılımları güncellenmiştir. Bankalar, döviz işlemlerini kabul etmeye devam etmektedir."

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81 İlde Tüm ATM'lerde Artık Tamamen Serbest! Bu İşlem İçin Artık 1 Kuruş Para Verilmeyecek - Resim: 4

ATM’LERDE İŞLEMLER NORMALLEŞTİ

Yapılan güncellemelerin ardından, eski tarihli dolar banknotlarıyla ATM’lerde para yatırma ve çekme işlemleri yeniden aktif hale geldi. Vatandaşlar artık eski dolar banknotları için döviz bürolarına gitmek zorunda kalmadan, banka ve ATM’lerde normal işlemlerini gerçekleştirebilecek.

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