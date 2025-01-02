81 İlde Tüm ATM'lerde Artık Tamamen Serbest! Bu İşlem İçin Artık 1 Kuruş Para Verilmeyecek

Geçtiğimiz aylarda özellikle İstanbul’da yaşanan sahte dolar sorunu, bankaların ve döviz bürolarının eski tarihli banknotları kabul etmemesine neden olmuştu. Kapalıçarşı başta olmak üzere birçok ticaret noktasında yaşanan bu kriz, milyonlarca sahte 50 ve 100 dolarlık banknotun piyasaya sürüldüğü iddialarıyla gündeme gelmişti. Sahte banknotlar, para sayma makineleri, ATM’ler ve mor ışık kontrollerinden geçebildiği için vatandaşlar döviz bürolarında daha düşük kurla dolar bozdurmak zorunda kalmıştı.