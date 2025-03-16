81 İlde Tapu Sahibi Olan Herkes İçin Geri Sayım Başladı

KİMLER MUAF?

Bazı vatandaşlar emlak vergisinden muaf tutuluyor. Hiçbir geliri olmadığını belgeleyen ev hanımları, 18 yaş üstü işsizler ve yalnızca sosyal güvenlik kurumlarından emekli maaşı alanlar vergi ödemekten muaf. Ayrıca, gaziler, engelliler ve şehitlerin dul ve yetimleri de bu vergiden muafiyet hakkına sahip.