81 İlde Tapu Sahibi Olan Herkes İçin Geri Sayım Başladı

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2025 yılı emlak vergisi ödemeleri için ilk taksit dönemi yaklaşıyor. Mülk sahiplerinin vergilerini zamanında ödemesi gerekirken, emlak vergisi her yıl iki taksitte tahsil ediliyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Konut ve işyeri sahipleri için belirlenen emlak vergisi ödemeleri, taşınmazın türü ve bulunduğu bölgeye göre değişiklik gösteriyor. Verginin ilk taksit ödemesi 1 Mart’ta başladı ve 31 Mayıs’a kadar sürecek. İkinci taksit ise 1-30 Kasım tarihleri arasında yatırılabilecek.
EMLAK VERGİSİ NASIL ÖDENİR?
Mülk sahipleri, emlak vergisi borçlarını belediyelerin veznelerinden, internet sitelerinden ya da e-Devlet üzerinden Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) İnternet Vergi Dairesi aracılığıyla sorgulayarak ödeme yapabiliyor.
KİMLER VERGİ ÖDEMEKLE YÜKÜMLÜ?
Emlak vergisi, taşınmazın sahibi tarafından ödenmek zorunda. Eğer mülkün sahibi yoksa, yararlanma hakkına sahip kişi bu yükümlülüğü üstleniyor. Ayrıca, taşınmazı kullanan kişiler de vergi ödeme sorumluluğuna dahil ediliyor.
KİMLER MUAF?
Bazı vatandaşlar emlak vergisinden muaf tutuluyor. Hiçbir geliri olmadığını belgeleyen ev hanımları, 18 yaş üstü işsizler ve yalnızca sosyal güvenlik kurumlarından emekli maaşı alanlar vergi ödemekten muaf. Ayrıca, gaziler, engelliler ve şehitlerin dul ve yetimleri de bu vergiden muafiyet hakkına sahip.