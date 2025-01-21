81 İlde Lider Seçildi! Türkiye'nin Rekoru Aydın İlinde Oldu

TÜRKİYE’NİN ÜRETİM REKORUNU KIRDI

Elde edilen verilere göre, zeytinyağı üretiminde Türkiye’nin lideri Aydın oldu. Hem coğrafi koşulları hem de zeytinlik alanlarının genişliği sayesinde Aydın, üretim kapasitesinde diğer illeri geride bıraktı. Muğla ve İzmir ise zeytinyağı üretiminde önemli katkılar sağlayarak Aydın'ı takip etti.