81 İlde Lider Seçildi! Türkiye'nin Rekoru Aydın İlinde Oldu
Türkiye'de en fazla zeytinyağı üreten iller, Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Tarımsal Ekonomi ve Politika Geliştirme Enstitüsü'nün yayımladığı verilerle açıklandı. Araştırma sonuçlarına göre, zeytinyağı üretiminde liderliği Aydın ili üstlenirken, onu Muğla ve İzmir takip etti.
Kaynak: DHA
Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi (UZZK) verilerine göre, Türkiye'de yaklaşık 1.200 zeytin sıkma tesisi bulunuyor. Bu tesislerin günlük toplam kapasitesi 70 bin ton olarak belirtiliyor. Ancak zeytinin periyodisitesi nedeniyle fabrikalar, kapasitelerini tam anlamıyla kullanamıyor. Bu durum, ortalama kapasite kullanım oranını %40-50 seviyelerine düşürüyor.
AYDIN LİDER OLDU
Araştırma sonuçlarına göre, Türkiye'deki zeytinyağı üretiminin yarısı Aydın, Muğla ve İzmir illerinde gerçekleştirildi. 2022-2023 üretim sezonunda, ülke genelinde 380 bin ton zeytinyağı üretimi yapıldığı kaydedildi. UZZK'nın aynı dönem için yaptığı tahminler ise üretimin 422 bin ton seviyesine ulaşabileceğini gösterdi.
TÜRKİYE’NİN ÜRETİM REKORUNU KIRDI
Elde edilen verilere göre, zeytinyağı üretiminde Türkiye’nin lideri Aydın oldu. Hem coğrafi koşulları hem de zeytinlik alanlarının genişliği sayesinde Aydın, üretim kapasitesinde diğer illeri geride bıraktı. Muğla ve İzmir ise zeytinyağı üretiminde önemli katkılar sağlayarak Aydın'ı takip etti.
TÜRKİYE’NİN ZEYTİNYAĞI POTANSİYELİ
Türkiye, zeytin ve zeytinyağı sektöründe dünya genelinde dikkat çeken bir üretim merkezi olmaya devam ediyor. Gün geçtikçe artan üretim kapasitesi ve tesis yatırımları, sektörün büyümesini destekliyor. Türkiye’nin zeytinyağı potansiyelinin değerlendirilmesi, hem iç pazar hem de ihracat açısından büyük önem taşıyor.