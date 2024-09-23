81 İlde Geçerli Olacak: Elektrik Faturaları İçin Kritik Hamle! İptal Edilecek

DEVLET DESTEĞİ VERİLECEK

Pandemi ve küresel enerji krizleri nedeniyle dünya genelinde enerji fiyatları yükselirken, Türkiye'de devletin uyguladığı sübvansiyonlarla tüketiciler daha düşük faturalar ödemeye devam ediyor. Hâlihazırda 1000 TL'lik bir elektrik faturasının 600 TL'si, doğalgazda ise 700 TL'si devlet tarafından karşılanıyor. 2023 yılında toplam enerji destekleme tutarı 280 milyar TL'yi aşarken, 2024 yılı için bu rakamın 584 milyar TL’ye ulaşması bekleniyor.

İHTİYAÇ SAHİPLERİNE DOĞRUDAN DESTEK

Enerji desteği, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aracılığıyla 3 milyon 721 bin haneye ulaşarak ihtiyaç sahibi ailelere 75 kWh ile 150 kWh arasında değişen elektrik desteği sağlıyor. 2024 yılında bu kapsamda verilen toplam destek miktarının 10 milyar TL'yi geçmesi öngörülüyor.