81 İlde Geçerli Olacak: Elektrik Faturaları İçin Kritik Hamle! İptal Edilecek
Türkiye'nin 81 ilinde geçerli olacak yeni uygulama başlıyor. Elektrik faturalarında Eylül ayı içerisinde yapılan düzenleme, milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Elektrik faturalarına dair Eylül ayında yapılan yeni düzenleme, milyonlarca aboneyi doğrudan ilgilendiriyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz'ın açıklamasına göre, elektrik fiyatlarına zam yapılmayacak. Bu karar, EPDK’nın son toplantısında alınarak tüketicilere rahatlama sağladı. Böylece, 100 kilovatsaat (kWh) elektrik tüketimi yapan bir mesken abonesi, faturasında herhangi bir artış görmeden 207,23 TL ödemeye devam edecek.
DEVLET DESTEĞİ VERİLECEK
Pandemi ve küresel enerji krizleri nedeniyle dünya genelinde enerji fiyatları yükselirken, Türkiye'de devletin uyguladığı sübvansiyonlarla tüketiciler daha düşük faturalar ödemeye devam ediyor. Hâlihazırda 1000 TL'lik bir elektrik faturasının 600 TL'si, doğalgazda ise 700 TL'si devlet tarafından karşılanıyor. 2023 yılında toplam enerji destekleme tutarı 280 milyar TL'yi aşarken, 2024 yılı için bu rakamın 584 milyar TL’ye ulaşması bekleniyor.
İHTİYAÇ SAHİPLERİNE DOĞRUDAN DESTEK
Enerji desteği, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aracılığıyla 3 milyon 721 bin haneye ulaşarak ihtiyaç sahibi ailelere 75 kWh ile 150 kWh arasında değişen elektrik desteği sağlıyor. 2024 yılında bu kapsamda verilen toplam destek miktarının 10 milyar TL'yi geçmesi öngörülüyor.
GÜVENCE BEDELİ İPTAL EDİLİYOR
Bir diğer önemli düzenleme ise faturalarını düzenli ödeyen ihtiyaç sahibi hanelerden alınan güvence bedelinin kaldırılmasıyla ilgili. Artık bu abonelerden güvence bedeli alınmayacak ve unutulmuş iade edilmeyen bedeller hak sahiplerine geri verilecek.