81 İlde Emeklilere Yüzde 60 İndirimli Oldu! Uygulama Başlıyor

Türkiye'deki emeklilerin geçim sıkıntısı sürüyor. Temmuz ayında maaşların 12 bin 500 TL yükseltilmesinin ardından emekliler için peş peşe indirim kampanyaları düzenleniyor. Emeklilere destek olmak amacıyla belirli kalemlerde indirimler yapılıyor.

Kamusonhaber'deki habere göre; PTTCell, emekliler için özel bir "Emekli Paketi" sunuyor. Bu paketle, emeklilere uygun fiyatlı arama ve internet hizmetleri sağlanacak, ayrıca paket aşımı gibi sorunların önüne geçileceği belirtildi. Emekliler ayrıca PTT Kargo hizmetlerinden yüzde 20 indirimle yararlanabilecek. İndirimlerden faydalanmak isteyen emekli vatandaşlar, PTT şubelerine giderek Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaralarını ibraz edebilirler.