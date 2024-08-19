81 İlde Emeklilere Yüzde 60 İndirimli Oldu! Uygulama Başlıyor
81 ilde emeklilere yönelik birçok alanda indirim anlaşmaları sürüyor. Yeni anlaşmaya göre emekliler yüzde 60 indirim elde edecek.
Türkiye'deki emeklilerin geçim sıkıntısı sürüyor. Temmuz ayında maaşların 12 bin 500 TL yükseltilmesinin ardından emekliler için peş peşe indirim kampanyaları düzenleniyor. Emeklilere destek olmak amacıyla belirli kalemlerde indirimler yapılıyor.
Kamusonhaber'deki habere göre; PTTCell, emekliler için özel bir "Emekli Paketi" sunuyor. Bu paketle, emeklilere uygun fiyatlı arama ve internet hizmetleri sağlanacak, ayrıca paket aşımı gibi sorunların önüne geçileceği belirtildi. Emekliler ayrıca PTT Kargo hizmetlerinden yüzde 20 indirimle yararlanabilecek. İndirimlerden faydalanmak isteyen emekli vatandaşlar, PTT şubelerine giderek Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaralarını ibraz edebilirler.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, emeklilerin Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği (SİSAY) üyeliğindeki sinema salonlarında yüzde 30 indirimden faydalanabileceklerini duyurdu. Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunlar söyledi:
"SİSAY ile yaptığımız anlaşma sayesinde emeklilerimiz, SİSAY'a bağlı sinema salonlarında gün boyu yüzde 30 indirim fırsatından faydalanabilecek. Emeklilerimizin kültür ve sanata erişimini kolaylaştırarak yaşam kalitelerini artırmaya devam edeceğiz."
TCDD, emekli vatandaşlara 31 Aralık 2024 tarihine kadar Yüksek Hızlı Tren (YHT), Anahat ve Bölgesel trenlerde yüzde 10 indirim sağlıyor. TCDD'den yapılan açıklamada, "Türkiye Yüzyılı Emektarları" projesi kapsamında tüm emeklilere yönelik bu indirim uygulanmaktadır.
İndirimden faydalanmak için emeklilere ait SGK tarafından düzenlenen Emekli Kimlik Kartı veya E-Devlet'ten alınmış emeklilik belgeleri gerekmektedir. Kimlik göstermeyen yolcuların indirim hakkı geçersiz sayılacak ve aradaki fark tahsil edilecektir.
TCDD sağladığı yüzde 10 indirim, sinema salonlarında yüzde 30 indirim ve PTT Kargo hizmetlerinden yüzde 20 indirim ile birlikte emeklilere toplamda yüzde 60 indirim sağlanmış oldu.
Uygulama 81 ilde hayata geçirildi.