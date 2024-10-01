81 İlde Emeklilere Yüzde 50 İndirimli Olacak! Bankalar Harekete Geçti

Milyonlarca emeklinin yakından takip ettiği banka promosyonları, Ekim ayı itibarıyla güncellendi. Bankalar, emekliler için sundukları promosyon miktarlarını artırırken, çeşitli ek avantajlar da sağlıyor. Yeni kampanyalarla birlikte, promosyonlar maaş tutarına bağlı olarak değişiklik gösterirken, emekli maaşını taşıyanlar için sunulan bu avantajlar, hem ek gelir sağlıyor hem de çeşitli indirim ve hizmetlerden faydalanma imkânı tanıyor. İşte o avantajlardan bazıları…

Kaynak: Haber Merkezi

81 İlde Emeklilere Yüzde 50 İndirimli Olacak! Bankalar Harekete Geçti - Resim: 1

Milyonlarca emekli, banka promosyonlarını ve bankaların emeklilere sunduğu kampanyaları yakından takip ediyor. Ekim ayında banka promosyonları güncellendi ve yeni rakamlar belirlendi. Promosyonlar, maaşa göre 5.000 TL ile 24.000 TL arasında değişiyor. Ayrıca, bankalar emeklilere ek hizmetler ve indirim kampanyaları da sunuyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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