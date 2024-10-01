81 İlde Emeklilere Yüzde 50 İndirimli Olacak! Bankalar Harekete Geçti

Milyonlarca emekli, banka promosyonlarını ve bankaların emeklilere sunduğu kampanyaları yakından takip ediyor. Ekim ayında banka promosyonları güncellendi ve yeni rakamlar belirlendi. Promosyonlar, maaşa göre 5.000 TL ile 24.000 TL arasında değişiyor. Ayrıca, bankalar emeklilere ek hizmetler ve indirim kampanyaları da sunuyor.

Kaynak: Haber Merkezi