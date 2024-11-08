800 Bin Liranın Altında Kalan Modeller: Peynir Ekmek Gibi Satılıyorlar
Ekonomik kriz ve yükselen faiz oranlarına rağmen, 800 bin TL’nin altında sürücüyü yarı yolda bırakmayacak uygun fiyatlı sıfır araç seçenekleri hâlâ mevcut. İşte 800 bin liranın altında kalan otomobil modelleri...
Kaynak: Haber Merkezi
Vatandaşlar, bütçelerine uygun araç arayışına devam ediyor. Otomotiv piyasasında yaşanan yükseliş, vatandaşları daha ekonomik sıfır araçları araştırmaya yöneldi.
Artan fiyatlar ve yüksek faiz oranları, uygun fiyatlı araçlara olan ilgiyi artırırken, pek çok marka bu bütçeye hitap eden alternatifler sunmaya devam ediyor.
800 BİN LİRANIN ALTINDA KALAN MODELLER BELLİ OLDU
Otomobil fiyatlarındaki yükselişle birlikte, düşük bütçeli sıfır araç seçeneklerine olan talep artmış durumda. Ekonomik koşullar sebebiyle birçok kişi sıfır araç sahibi olma konusunda zorlanırken, 800 bin TL altındaki modeller giderek daha fazla tercih ediliyor.
Bu fiyat aralığındaki bazı modeller, internet aramalarında en çok karşılaşılan seçenekler arasında yer alıyor ve yüksek faiz oranlarının oluşturduğu maliyet baskısı, bu bütçedeki araçlara olan ilgiyi daha da yükseltiyor.
İŞTE 800 BİN LİRA ALTINDAKİ 5 MODEL
TOYOTA AURİS 2012
RENAULT CLİO 2020
RENAULT FULENCE 2012
FIAT EGEA 2015
FORD FOCUS 2016