8 Milyon Kişinin İnterneti Kesilecek: Tarih Belli Oldu
Modern fiber optik altyapısına geçiş süreci, eski teknolojilerin aşamalı olarak kaldırılmasını zorunlu hale getiriyor. Bu kapsamda Fransa’da yaklaşık 8 milyon kişi, ADSL altyapısının aşamalı olarak devre dışı bırakılmasıyla internet bağlantısını kaybetme riskiyle karşı karşıya.
Kaynak: Haber Merkezi
Yıllardır kullanılan bakır kablo altyapısına dayalı ADSL, yüksek bakım maliyetleri, fazla enerji tüketimi ve düşük internet hızı nedeniyle artık yerini optik fiber teknolojisine bırakıyor. Daha hızlı ve güvenilir bir bağlantı sunan fiber altyapının yaygınlaşmasıyla birlikte, ADSL’in devri kapanıyor.
Fransa’da yaklaşık 8 milyon kişi, ADSL altyapısının aşamalı olarak devre dışı bırakılmasıyla internet bağlantısını kaybetme riskiyle karşı karşıya. Modern fiber optik altyapısına geçiş süreci, eski teknolojilerin aşamalı olarak kaldırılmasını zorunlu hale getiriyor. Bu kapsamda, ADSL altyapısının operatörü Orange, teknolojiyi kademeli olarak devre dışı bırakma kararı aldı. Bu değişim, operatör fark etmeksizin tüm aboneleri etkileyecek.
AŞAMALI OLARAK KULLANIMDAN KALDIRILACAK
Ocak 2025 itibarıyla 162 belediyede ADSL bağlantısı devre dışı bırakıldı. Ocak 2026’dan itibaren 829 belediyede daha ADSL tamamen kapatılacak. Bu süreç 2030 yılına kadar aşamalı olarak devam edecek ve ADSL tamamen kullanımdan kaldırılacak.
Şehirler ve kırsal bölgeler dahil olmak üzere, tüm Fransa’nın bu dönüşüm sürecinden etkilenmesi bekleniyor. İnternet erişimini sürdürebilmek için abonelerin fiber optik bağlantıya geçiş yapmaları gerekecek.