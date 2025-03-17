8 Milyon Kişinin İnterneti Kesilecek: Tarih Belli Oldu

Modern fiber optik altyapısına geçiş süreci, eski teknolojilerin aşamalı olarak kaldırılmasını zorunlu hale getiriyor. Bu kapsamda Fransa’da yaklaşık 8 milyon kişi, ADSL altyapısının aşamalı olarak devre dışı bırakılmasıyla internet bağlantısını kaybetme riskiyle karşı karşıya.

Kaynak: Haber Merkezi

İnternet
8 Milyon Kişinin İnterneti Kesilecek: Tarih Belli Oldu - Resim: 1

Yıllardır kullanılan bakır kablo altyapısına dayalı ADSL, yüksek bakım maliyetleri, fazla enerji tüketimi ve düşük internet hızı nedeniyle artık yerini optik fiber teknolojisine bırakıyor. Daha hızlı ve güvenilir bir bağlantı sunan fiber altyapının yaygınlaşmasıyla birlikte, ADSL’in devri kapanıyor.

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8 Milyon Kişinin İnterneti Kesilecek: Tarih Belli Oldu - Resim: 2

Fransa’da yaklaşık 8 milyon kişi, ADSL altyapısının aşamalı olarak devre dışı bırakılmasıyla internet bağlantısını kaybetme riskiyle karşı karşıya. Modern fiber optik altyapısına geçiş süreci, eski teknolojilerin aşamalı olarak kaldırılmasını zorunlu hale getiriyor. Bu kapsamda, ADSL altyapısının operatörü Orange, teknolojiyi kademeli olarak devre dışı bırakma kararı aldı. Bu değişim, operatör fark etmeksizin tüm aboneleri etkileyecek.

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8 Milyon Kişinin İnterneti Kesilecek: Tarih Belli Oldu - Resim: 3

AŞAMALI OLARAK KULLANIMDAN KALDIRILACAK

Ocak 2025 itibarıyla 162 belediyede ADSL bağlantısı devre dışı bırakıldı. Ocak 2026’dan itibaren 829 belediyede daha ADSL tamamen kapatılacak. Bu süreç 2030 yılına kadar aşamalı olarak devam edecek ve ADSL tamamen kullanımdan kaldırılacak.

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8 Milyon Kişinin İnterneti Kesilecek: Tarih Belli Oldu - Resim: 4

Şehirler ve kırsal bölgeler dahil olmak üzere, tüm Fransa’nın bu dönüşüm sürecinden etkilenmesi bekleniyor. İnternet erişimini sürdürebilmek için abonelerin fiber optik bağlantıya geçiş yapmaları gerekecek.

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