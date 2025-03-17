8 Milyon Kişinin İnterneti Kesilecek: Tarih Belli Oldu

Fransa’da yaklaşık 8 milyon kişi, ADSL altyapısının aşamalı olarak devre dışı bırakılmasıyla internet bağlantısını kaybetme riskiyle karşı karşıya. Modern fiber optik altyapısına geçiş süreci, eski teknolojilerin aşamalı olarak kaldırılmasını zorunlu hale getiriyor. Bu kapsamda, ADSL altyapısının operatörü Orange, teknolojiyi kademeli olarak devre dışı bırakma kararı aldı. Bu değişim, operatör fark etmeksizin tüm aboneleri etkileyecek.