8 Milyar Liraya Satılan 23 Yıllık Dev AVM'nin Yıkımı Başladı
Depreme dayanıklılık testlerinden geçemeyen Carrefour Bursa Alışveriş Merkezi’nde yıkım çalışmaları resmen başladı. 23 yıldır hizmet veren AVM'nin ilk olarak otopark kısmı yıkılıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Nilüfer Belediyesi tarafından geçtiğimiz aylarda yapılan incelemelerde, 2001 yılında faaliyete geçen Carrefour Bursa Alışveriş Merkezi’nin depreme dayanıksız olduğu belirlenmişti. Bu tespitin ardından, belediye tarafından binanın tahliyesi için 90 günlük bir süre tanınmıştı. Belirlenen süre 31 Aralık 2024 tarihinde sona erdi ve AVM içerisindeki mağazalar tahliye edildi.
YIKIM ÇALIŞMALARI OTOPARKTAN BAŞLADI
AVM’nin yıkım işlemleri, otopark bölümünden başladı. Yetkililer, yıkım çalışmalarının hızlandırılacağını ve kısa süre içinde mağaza bölümlerine de geçileceğini bildirdi.
Carrefour Bursa Alışveriş Merkezi, geçtiğimiz aylarda 250 milyon dolarlık (8,8 milyar TL) bir bedelle Atış Yapı’ya satılmıştı. Ancak AVM’nin yıkılmasının ardından bölgenin nasıl değerlendirileceği henüz netleşmedi.