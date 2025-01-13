8 Milyar Liraya Satılan 23 Yıllık Dev AVM'nin Yıkımı Başladı

Nilüfer Belediyesi tarafından geçtiğimiz aylarda yapılan incelemelerde, 2001 yılında faaliyete geçen Carrefour Bursa Alışveriş Merkezi’nin depreme dayanıksız olduğu belirlenmişti. Bu tespitin ardından, belediye tarafından binanın tahliyesi için 90 günlük bir süre tanınmıştı. Belirlenen süre 31 Aralık 2024 tarihinde sona erdi ve AVM içerisindeki mağazalar tahliye edildi.