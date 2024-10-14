750 TL Vergi Ödemek İstemeyenler Limiti 99 Bin Liraya Çekti: Peki Kredi Kartı Limiti Nasıl Düşürülür?

Yıllık 750 TL'lik kesinti yapılacağının duyurulmasıyla birlikte, internette “Kredi kartı limitimi nasıl düşürebilirim?” gibi aramalar yoğunlaştı. Peki, kredi kartı limiti nasıl düşürülür?

KREDİ KARTI LİMİT DÜŞÜRME NASIL YAPILIR?

Kredi kartı limitleri, bankalar tarafından kullanıcıların finansal durumlarına göre belirleniyor. Ancak, yüksek limitler bazı kullanıcılar tarafından riskli bulunabiliyor ve bu yüzden limit düşürme talebinde bulunmak mümkün. Limitinizi düşürmek için izleyebileceğiniz adımlar şunlardır: