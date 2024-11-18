75 Bin Metrekarelik Dev Fabrika Satışa Çıkarıldı: TMSF'den Flaş Hamle İptal Etti
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Güçbirliği Tekstil A.Ş.'ye ait 75 bin metrekarelik tekstil fabrikasının satışını gerçekleştirmek üzere açtığı ihaleye talip çıkmaması üzerine süreci iptal etti.
Kaynak: Haber Merkezi
TMSF tarafından 526 milyon TL muhammen bedelle satışa çıkarılan ve Tire Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan dev tekstil fabrikası, 13 Kasım 2024 tarihinde düzenlenmesi planlanan ihale kapsamında alıcı aradı. Ancak, başvurular için son tarih olan 12 Kasım 2024 saat 16.00'ya kadar herhangi bir teklif gelmemesi üzerine ihale iptal edildi.
Fabrika için düzenlenen ihale, kapalı zarf ve açık artırma yöntemiyle gerçekleştirilmesi planlanan bir süreçti. TMSF'nin açıklamalarına göre, ihalenin başarısız sonuçlanmasının ardından fabrikanın geleceğine dair yeni adımların değerlendirilmesi bekleniyor.
EGEPLAST’TAN KAMUOYU AÇIKLAMASI
Fabrikanın TMSF yönetimine geçmeden önceki sahibi olan Egeplast, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bilgilendirmede ihale sürecine ilişkin şu ifadelere yer verdi:
“26.09.2024 tarihinde TMSF'nin internet sitesinde yayımlanan ilan ile Güçbirliği Tekstil Ticari ve İktisadi Bütünlük Satış İhalesi'nin 13.11.2024 tarihinde yapılacağı duyurulmuştu. Ancak, son başvuru tarihi itibarıyla hiçbir teklifin gelmemesi nedeniyle TMSF tarafından ihale sürecinin iptali kararı alınmıştır.”
Bu gelişme, bölgedeki sanayi yatırımları ve ekonomik koşulların etkilerini bir kez daha gündeme taşıdı. TMSF'nin ilerleyen dönemde yeni bir satış planı hazırlayıp hazırlamayacağı ise merakla bekleniyor.