75 Bin Metrekarelik Dev Fabrika Satışa Çıkarıldı: TMSF'den Flaş Hamle İptal Etti

EGEPLAST’TAN KAMUOYU AÇIKLAMASI

Fabrikanın TMSF yönetimine geçmeden önceki sahibi olan Egeplast, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bilgilendirmede ihale sürecine ilişkin şu ifadelere yer verdi:

“26.09.2024 tarihinde TMSF'nin internet sitesinde yayımlanan ilan ile Güçbirliği Tekstil Ticari ve İktisadi Bütünlük Satış İhalesi'nin 13.11.2024 tarihinde yapılacağı duyurulmuştu. Ancak, son başvuru tarihi itibarıyla hiçbir teklifin gelmemesi nedeniyle TMSF tarafından ihale sürecinin iptali kararı alınmıştır.”

Bu gelişme, bölgedeki sanayi yatırımları ve ekonomik koşulların etkilerini bir kez daha gündeme taşıdı. TMSF'nin ilerleyen dönemde yeni bir satış planı hazırlayıp hazırlamayacağı ise merakla bekleniyor.