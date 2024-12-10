70 Mağazası Olan Türk Giyim Firması İflas Etti! Binlerce Çalışan İşsiz Kaldı
Türkiye’nin önde gelen giyim markalarından biri olan Sevenhill, iflasını açıkladı. 1997 yılında kurulan ve hızla büyüyen marka, 70’e yakın mağaza ve 2 bin çalışanıyla Türkiye genelinde büyük bir etki yaratmıştı. Ancak, ekonomik zorluklarla baş edemeyen marka, iflas sürecine girdi ve bu süreç sonunda 2 bin çalışanını işsiz bıraktı.
Kaynak: Haber Merkezi
Sevenhill markasının temelleri, 1979 yılında Bektaş Özbek tarafından atıldı. Özbek, tekstil sektörüne kumaş ticareti ile adım attı ve Adana’dan İstanbul’a gelerek burada bir tekstil firması kurdu.
TÜRKİYE PAZARINDA HIZLA BÜYÜMÜŞTÜ
Şirketin temelleri atıldıktan sonra, Özbek’in oğlu da işlere dahil olarak Beş Yıldız Tekstil bünyesinde Sevenhill markasını oluşturdu. Başlangıçta "Seven" adıyla kurulan marka, Türk tüketicisinin İngilizce “seven” kelimesini yanlış anlaması nedeniyle “Sevenhill” olarak yeniden isimlendirildi. Bu değişikliğin ardından marka, Türkiye pazarında hızla büyüdü.
TÜRKİYE GENELİNDE YAYGINLAŞAN BİR MARKA
Sevenhill, kısa sürede 70 mağaza ve 2 bin çalışan sayısına ulaşarak Türkiye’nin önemli giyim markalarından biri haline geldi. Ancak, son yıllarda yaşanan ekonomik zorluklar nedeniyle şirketin mali yapısında büyük bozulmalar başladı. Bu durum, marka hakkında olumsuz yorumların artmasına neden oldu. Birçok şube kapanmaya başladı ve şirketin mali durumu, yatırımcılar ve bankalarla olan ilişkileri zorlaştırdı.
İFLAS ERTELEME VE MAHKEME SÜRECİ
2013 yılında Sevenhill, mali sorunları aşabilmek için iflas erteleme başvurusu yaptı. Ancak, 2015 yılında mahkeme, iflas erteleme kararını bozarak markanın iflasına hükmetti. Bu dönemde Sevenhill’in borcu 80 milyon TL (yaklaşık 35 milyon dolar) seviyelerine ulaşmıştı. Bu kararın ardından marka, Türkiye’nin büyük giyim devlerinden biri olarak tarih sahnesinden çekildi.
İFLASIN SONUÇLARI VE ÇALIŞANLAR
Sevenhill’in iflası, yalnızca markayı değil, 2 bin çalışanı da etkiledi. Çalışanlar, şirketin kapanmasıyla birlikte işsiz kaldı. Türkiye’deki giyim sektöründe bir dönemi temsil eden Sevenhill, ekonomik kriz ve finansal zorluklarla mücadele ederken, sektördeki birçok giyim markasının geleceği hakkında da soru işaretleri oluşturdu.