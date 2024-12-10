70 Mağazası Olan Türk Giyim Firması İflas Etti! Binlerce Çalışan İşsiz Kaldı

TÜRKİYE GENELİNDE YAYGINLAŞAN BİR MARKA

Sevenhill, kısa sürede 70 mağaza ve 2 bin çalışan sayısına ulaşarak Türkiye’nin önemli giyim markalarından biri haline geldi. Ancak, son yıllarda yaşanan ekonomik zorluklar nedeniyle şirketin mali yapısında büyük bozulmalar başladı. Bu durum, marka hakkında olumsuz yorumların artmasına neden oldu. Birçok şube kapanmaya başladı ve şirketin mali durumu, yatırımcılar ve bankalarla olan ilişkileri zorlaştırdı.