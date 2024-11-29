70 Bin Liraya ATM Aldı Zengin Oldu! Herkes 'Yapma' Dedi Ama Kimseyi Dinlemedi, Paraya Para Demiyor
ABD’de yaşayan Paul Alex, düşük maaşla çalıştığı polislik mesleğini bırakarak girişimciliğe adım attı. Arkadaşının önerisiyle 2 bin 100 dolara (yaklaşık 70 bin TL) bir ATM satın alarak iş hayatına atılan Alex, kısa sürede işini büyüterek milyon dolarlık bir servet kazandı.
Kaynak: Haber Merkezi
Genç yaşlarından itibaren zengin olmayı hayal eden Paul Alex, 26 yaşına kadar farklı iş alanlarında başarısızlıklar yaşadı. Maddi sıkıntılar ve hayal kırıklıklarıyla geçen yılların ardından polislik mesleğini seçen Alex, aylık 2 bin dolarlık maaşıyla kendisini şanslı hissediyordu. Ancak girişimci ruhu, mesleğinin getirdiği sınırlamaları aşmak için harekete geçmesini sağladı.
2 BİN DOLARA ATM SATIN ALDI
Bir mesai arkadaşından ATM kiralama işini öğrenen Alex, başlangıçta bu fikre şüpheyle yaklaştı. Ancak arkadaşı projeyi hayata geçirmeyince, kendi araştırmalarını yaparak işe adım atmaya karar verdi.
Alex, maaşından biriktirdiği 2 bin 100 dolar ile ilk ATM cihazını satın aldı ve bunu bir güzellik salonunun önüne yerleştirdi. Cihazın kazancı, genç girişimciyi şaşkına çevirdi. Sadece bir ayda 500 dolar gelir elde eden Alex, bu işin kârlı bir model olduğunu fark ederek yatırımlarını artırmaya karar verdi.
ATM cihazlarından her para çekme işleminde 3 dolar komisyon alan Alex, kazancını yeni cihazlar satın almak için kullanarak ağı hızla genişletti.
KÜÇÜK BİR YATIRIMDAN MİLYON DOLARLIK ŞİRKETE
Paul Alex, başlangıçta tek bir ATM ile başladığı işini kısa sürede genişleterek, ABD’nin farklı bölgelerinde cihazlar kurmaya başladı. ATM’leri özellikle güzellik salonları, berberler ve terziler gibi nakit kullanımının yoğun olduğu yerlerde konumlandırarak yüksek gelir elde etti.
Bu iş modelindeki başarısı sayesinde tam zamanlı çalışanlardan oluşan bir ekip kuran Alex, ATM Together adını verdiği şirketini kurdu. Şirketi Ocak 2021’den Nisan 2023’e kadar 12 milyon dolarlık satış yaptı ve yaklaşık 3,5 milyon dolar (120 milyon TL) net kâr elde etti.
BAŞARI HİKAYESİ İLHAM KAYNAĞI OLDU
ABD’nin ulusal televizyon kanallarında başarı hikayesini paylaşan Paul Alex, girişimci adayları için ilham kaynağı haline geldi. Özellikle gençler, ATM kiralama işine büyük ilgi göstermeye başladı.
Paul Alex’in hikayesi, küçük bir yatırımın doğru stratejilerle büyük başarılara dönüşebileceğini bir kez daha kanıtladı.