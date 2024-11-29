70 Bin Liraya ATM Aldı Zengin Oldu! Herkes 'Yapma' Dedi Ama Kimseyi Dinlemedi, Paraya Para Demiyor

Bu iş modelindeki başarısı sayesinde tam zamanlı çalışanlardan oluşan bir ekip kuran Alex, ATM Together adını verdiği şirketini kurdu. Şirketi Ocak 2021’den Nisan 2023’e kadar 12 milyon dolarlık satış yaptı ve yaklaşık 3,5 milyon dolar (120 milyon TL) net kâr elde etti.

BAŞARI HİKAYESİ İLHAM KAYNAĞI OLDU

ABD’nin ulusal televizyon kanallarında başarı hikayesini paylaşan Paul Alex, girişimci adayları için ilham kaynağı haline geldi. Özellikle gençler, ATM kiralama işine büyük ilgi göstermeye başladı.

Paul Alex’in hikayesi, küçük bir yatırımın doğru stratejilerle büyük başarılara dönüşebileceğini bir kez daha kanıtladı.