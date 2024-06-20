7 Temmuz öncesi firmalar kampanya yarışında: Otomobilde yüzde 20 indirim!

Türkiye’de 7 Temmuz’da yürürlüğe girecek olan GSR2 yani Avrupa Birliği’nin (AB) araçların daha güvenli ve standart donanımlarında bu güvenlik paketlerini ekleyerek üretim yapmaları yönünde yapılmış düzenlemelerin tümünü ele alan güncellemeyle birlikte satıcılarda elden çıkarma yarışı başladı. Bu yarışla birlikte GSR2’ye uyumsuz stoklarını eritmek isteyen ve ceza ödemek istemeyen satıcılar, kampanyalarla ortalama yüzde 20 indirime gitti.

STOKLAR ERİMEZSE CEZA ÖDENECEK

Ekonomim'de yer alan habere göre; GSR2 standartlarına uymayan araçları satan üretici ve distribütörler cezayla karşı karşıya kaldı. Ellerinde kalan GSR2 uyumsuz aracı 7 Temmuz’dan sonra satmak isteyen firmalar araç başına vergisiz fiyat üzerinden yüzde 1 ceza ödeyecek. Geçtiğimiz yıldan tescilli yüzde 10’a kadar stok yapabilen firmalar ortalama yüzde 10 civarında olan elindeki aylık stokları eritme peşinde.

AB’den ithal otomobil markalarının birçok modeli GSR2’ye uyum sağlarken, eskiyen bazı modellerde bu sorun baş gösteriyor. Minimum miktarda stok bulunduran markalar ellerindeki araçları eritemediği takdirde ceza ödemek zorunda kalacak.

GSR2’nin etkisiyle normal talebin yanı sıra indirim fırsatını da değerlendirmek isteyen vatandaşların alım etkisiyle haziranda bayrama rağmen 100 bin adetlik pazarın oluşabileceği belirtiliyor.

Geçtiğimiz haftalarda Çin menşeli tüm motorlara uygulanacak ve 8 Temmuz’da yürürlüğe girecek yüzde 40 ek ÖTV’nin de etkisiyle satış yarışının olacağı haziranda sıfır otomobil satışlarının hareketli geçmesi bekleniyor.

MECBURİ OLMASI GEREKENLER

Akıllı hız yardımı

Şerit takip asistanı

Alkol kilidi hazırlığı

Kaza veri kaydedici

Kör nokta belirleme

Yaya koruyan ön cam sistemi

Acil durum fren asistanı

Yorgunluk algılama sistemi

İKİNCİ ELDE DURGUNLUK

Sıfır araç piyasasının hareketlenmesi ikinci el oto pazarlarına yansımadı. İkinci el otomobil satıcıları fiyatlarda indirim yapmasına rağmen çarpık ekspertiz sistemi ve güvensizlik ortamından kaynaklı satış yapamıyor. İkinci el ile sıfır ara arasındaki makasın darlığı da etkili oldu. Yüksek taşıt kredisi faizleri de satışları engelledi.

Galericiler ise çözümü senet yaparak buldu. Bankadan daha yüksek faizli senet imkanı sunan galericiler bir miktar peşinatla araç satmaya çalışıyor.