675 çevre projesine İLBANK'tan destek

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, İLBANK, temiz su ihtiyacını karşılamak, atık suların çevreye zarar vermeden arıtılmasını sağlamak amacıyla suya ve çevreye dokunan projeleri 5 yıl içerisinde hayata geçirdi.

Türkiye genelinde toplam 271 içme suyu şebeke ve içme suyu arıtma tesisi, 161 atık su arıtma tesisi, 199 kanalizasyon ve yağmur suyu hattı inşa edildi.

Çevre projeleri arasında önemli yer tutan ve İLBANK desteği ile Türkiye'nin çeşitli noktalarında inşa edilen modern teknolojilere sahip 7 bin 300 ton/gün kapasiteli 44 katı atık tesisi, atıkları ayrıştırarak ürün ve enerjiye dönüştürüyor. Toplam 675 proje ile su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı ve çevrenin korunması hedefleniyor.

Vatandaşların temiz ve güvenilir suya erişimini sağlamak amacıyla kurulan içme suyu arıtma tesislerinde 125 milyon 276 bin 652 metreküp su kullanıma kazandırıldı.

161 MODERN TEKNOLOJİYE SAHİP ATIK SU ARITMA TESİSİNDE SULAR ARITILIYOR

Çevre dostu yatırımlar arasında önemli yer tutan atık su arıtma tesisleri ile artan su kirliliğinin önüne geçiliyor.

İLBANK tarafından faaliyete geçirilen, 161 modern teknolojiye sahip atık su arıtma tesisi ile hem evsel hem de endüstriyel atık sular arıtılıyor.

Çevreye duyarlı ve enerji verimliliği gözetilerek inşa edilen tesiste, son 5 yılda 1 milyar 232 milyon 860 bin 720 metreküp su çevreye zarar verilmeden arıtıldı.

Şehirlerin altyapı sorunlarına kalıcı çözüm üretmek için düğmeye basan İLBANK, özellikle yoğun yağış dönemlerinde meydana gelen su ve kanalizasyon taşmalarını engellemek amacıyla modern altyapı sistemleri oluşturuyor.

Ani yağışların neden olduğu sel ve su baskınlarını önemli ölçüde azaltacak proje ile 5 yıl içerisinde farklı bölgelere toplam 199 yağmur suyu ve kanalizasyon hattı inşa edildi. Çalışmalar, hem su baskınlarını önlemek hem de kanalizasyon sisteminin verimliliğini artırmak için özel olarak tasarlandı.

Su kaynaklarının giderek azaldığı ve iklim değişikliğinin etkilerinin daha fazla hissedildiği bu dönemde büyük önem taşıyan atık suların yeniden kullanıma kazandırılması ile su israfının önüne geçiliyor.

İleri biyolojik arıtma tesislerinde kullanılan membran biyoreaktör (MBR) ile biyolojik arıtma ve membran filtrasyonu birleştirilerek, atık suyun içerisindeki katı maddeler, mikroorganizmalar ve bazı çözünmüş maddeler yüksek verimle ayrıştırılıyor. Bu sistemde, biyolojik arıtmanın ardından atık su, çok ince gözenekli membranlardan geçirilerek arıtılmış su elde ediliyor ve temiz su kaynaklarının üzerindeki baskı azaltılıyor.

KURAKLIK KRİZİNE UZUN VADELİ ÇÖZÜMLER

İLBANK, iklim değişikliği ve artan su talebi nedeniyle su kaynaklarında yaşanan azalmaya çözüm bulmak, mevcut su kaynaklarını korumak ve su tasarrufu sağlamak amacıyla yenilikçi çözümler üretiyor.

Uzun vadede yürütülen çalışmalar kapsamında, içme suyu şebekesinde kayıp-kaçak oranlarını minimize etmek amacıyla izole ölçüm bölgeleri (DMA) oluşturulup bu bölgelerde yapılan çalışmalarla su kayıpları en aza indirgenerek suyun verimli kullanımı sağlanıyor.

Su kaynaklarının sürdürülebilir şekilde kullanımına ve yönetimine odaklanan çalışmalar ile suyun israf edilmeden, ihtiyaç duyulan yerlere yeterli miktarda ve kalitede ulaştırılması amaçlanıyor.

Kaynak: AA