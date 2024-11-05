670 Bin Lirası Olan Yaşadı: Bankalar Yeni Mevduat Oranlarını Peş Peşe Duyurdu
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini %50 seviyesinde sabit tutma kararı, mevduat faizlerine olan ilgiyi daha da artırdı. Kasım ayıyla birlikte bankalar 670 bin liranın mevduat oranlarını güncelledi. İşte detaylar...
Kaynak: Haber Merkezi
TCMB kararı sonrasında bankaların mevduat faiz oranlarını güncelleyerek cazip getiriler sunmaya başlarken, yatırımcıların 32 günlük mevduat hesaplarına olan talebi de yükseldi.
Özellikle 670 bin lira gibi bir birikimi değerlendirmek isteyenler için güncel mevduat faiz oranları merak konusu oldu.
670 BİN LİRANIN 32 GÜNLÜK MEVDUAT GETİRİSİ NE KADAR?
2024 yılı itibarıyla faiz oranlarının yüksek seviyelerde seyretmesi, 670 bin liralık birikimi olan yatırımcılar için bankaların sunduğu 32 günlük vadeli mevduat hesaplarını avantajlı hale getirdi. Türkiye’deki bankalar, Merkez Bankası’nın faiz kararları doğrultusunda mevduat oranlarını güncelleyerek farklı seviyelerde kazançlar sunuyor. Bu kapsamda, yüksek faiz oranı sunan bankalar yatırımcılara daha yüksek kazançlar vaat ediyor.
BANKALAR MEVDUAT ORANLARINI YENİLEDİ
Kasım 2024 itibarıyla 670 bin lira birikim için bankaların sunduğu 32 günlük vadeli mevduat getirileri, banka bazında farklılık gösteriyor. Bankaların güncel oranlarına göre hesaplanan net kazançlar, yatırımcılar için oldukça cazip hale gelmiş durumda. Banka banka analiz yapıldığında, en yüksek faiz oranını sunan bankalar bu tutarda yatırım yapan müşterilere yüksek getiri sağlamaya odaklanmış durumda.
Türkiye'deki mevduat faiz oranlarının güncel durumu ve bankaların sunduğu getiri oranları, yatırımcıların mevduat hesapları ile güvenli bir kazanç sağlamasına olanak tanıyor.
İŞTE BANKA BANKA 670 BİN LİRANIN 32 GÜNLÜK MEVDUAT GETİRİSİ
AKBANK
Faiz Oranı: %48
Net Getiri: 25.376 TL
Vade Sonu Tutarı: 695.376 TL
ODEA
Faiz Oranı: %52
Net Getiri: 27.490 TL
Vade Sonu Tutarı: 697.490 TL
FİBABANKA
Faiz Oranı: %50
Net Getiri: 26.433 TL
Vade Sonu Tutarı: 696.433 TL
ON PLUS
Faiz Oranı: %50
Net Getiri: 26.433 TL
Vade Sonu Tutarı: 696.433 TL
ENPARA
Faiz Oranı: %45
Net Getiri: 23.790 TL
Vade Sonu Tutarı: 693.790 TL
GARANTİ BBVA
Faiz Oranı: %45
Net Getiri: 23.790 TL
Vade Sonu Tutarı: 693.790 TL
TÜRKİYE İŞ BANKASI
Faiz Oranı: %42
Net Getiri: 22.204 TL
Vade Sonu Tutarı: 692.204 TL
ING BANK
Faiz Oranı: %52
Net Getiri: 27.490 TL
Vade Sonu Tutarı: 697.490 TL
DENİZBANK
Faiz Oranı: %49
Net Getiri: 25.904 TL
Vade Sonu Tutarı: 695.904 TL
YAPIKREDİ
Faiz Oranı: %40
Net Getiri: 21.146 TL
Vade Sonu Tutarı: 691.146 TL