670 Bin Lirası Olan Yaşadı: Bankalar Yeni Mevduat Oranlarını Peş Peşe Duyurdu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini %50 seviyesinde sabit tutma kararı, mevduat faizlerine olan ilgiyi daha da artırdı. Kasım ayıyla birlikte bankalar 670 bin liranın mevduat oranlarını güncelledi. İşte detaylar...

Kaynak: Haber Merkezi

670 Bin Lirası Olan Yaşadı: Bankalar Yeni Mevduat Oranlarını Peş Peşe Duyurdu - Resim: 1

TCMB kararı sonrasında bankaların mevduat faiz oranlarını güncelleyerek cazip getiriler sunmaya başlarken, yatırımcıların 32 günlük mevduat hesaplarına olan talebi de yükseldi.

Özellikle 670 bin lira gibi bir birikimi değerlendirmek isteyenler için güncel mevduat faiz oranları merak konusu oldu.

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670 Bin Lirası Olan Yaşadı: Bankalar Yeni Mevduat Oranlarını Peş Peşe Duyurdu - Resim: 2

670 BİN LİRANIN 32 GÜNLÜK MEVDUAT GETİRİSİ NE KADAR?

2024 yılı itibarıyla faiz oranlarının yüksek seviyelerde seyretmesi, 670 bin liralık birikimi olan yatırımcılar için bankaların sunduğu 32 günlük vadeli mevduat hesaplarını avantajlı hale getirdi. Türkiye’deki bankalar, Merkez Bankası’nın faiz kararları doğrultusunda mevduat oranlarını güncelleyerek farklı seviyelerde kazançlar sunuyor. Bu kapsamda, yüksek faiz oranı sunan bankalar yatırımcılara daha yüksek kazançlar vaat ediyor.

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670 Bin Lirası Olan Yaşadı: Bankalar Yeni Mevduat Oranlarını Peş Peşe Duyurdu - Resim: 3

BANKALAR MEVDUAT ORANLARINI YENİLEDİ

Kasım 2024 itibarıyla 670 bin lira birikim için bankaların sunduğu 32 günlük vadeli mevduat getirileri, banka bazında farklılık gösteriyor. Bankaların güncel oranlarına göre hesaplanan net kazançlar, yatırımcılar için oldukça cazip hale gelmiş durumda. Banka banka analiz yapıldığında, en yüksek faiz oranını sunan bankalar bu tutarda yatırım yapan müşterilere yüksek getiri sağlamaya odaklanmış durumda.

Türkiye'deki mevduat faiz oranlarının güncel durumu ve bankaların sunduğu getiri oranları, yatırımcıların mevduat hesapları ile güvenli bir kazanç sağlamasına olanak tanıyor.

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670 Bin Lirası Olan Yaşadı: Bankalar Yeni Mevduat Oranlarını Peş Peşe Duyurdu - Resim: 4

İŞTE BANKA BANKA 670 BİN LİRANIN 32 GÜNLÜK MEVDUAT GETİRİSİ

AKBANK

Faiz Oranı: %48

Net Getiri: 25.376 TL

Vade Sonu Tutarı: 695.376 TL

ODEA

Faiz Oranı: %52

Net Getiri: 27.490 TL

Vade Sonu Tutarı: 697.490 TL

FİBABANKA

Faiz Oranı: %50

Net Getiri: 26.433 TL

Vade Sonu Tutarı: 696.433 TL

ON PLUS

Faiz Oranı: %50

Net Getiri: 26.433 TL

Vade Sonu Tutarı: 696.433 TL

ENPARA

Faiz Oranı: %45

Net Getiri: 23.790 TL

Vade Sonu Tutarı: 693.790 TL

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı: %45

Net Getiri: 23.790 TL

Vade Sonu Tutarı: 693.790 TL

TÜRKİYE İŞ BANKASI

Faiz Oranı: %42

Net Getiri: 22.204 TL

Vade Sonu Tutarı: 692.204 TL

ING BANK

Faiz Oranı: %52

Net Getiri: 27.490 TL

Vade Sonu Tutarı: 697.490 TL

DENİZBANK

Faiz Oranı: %49

Net Getiri: 25.904 TL

Vade Sonu Tutarı: 695.904 TL

YAPIKREDİ

Faiz Oranı: %40

Net Getiri: 21.146 TL

Vade Sonu Tutarı: 691.146 TL

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