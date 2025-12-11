60 İlde 400'den Fazla Şubesi Vardı... Ünlü Tatlı Devi İflasın Eşiğinde

Türkiye’nin dört bir yanında hızla büyüyen Bursa merkezli ekler markası Ekleristan, ekonomik sıkıntılar nedeniyle konkordato talebinde bulundu. Mahkeme, şirket ve bağlı üç firma için üç aylık geçici mühlet kararı vererek malvarlıklarına tedbir koydu.

Son dönemde artan kira fiyatları, yüksek enflasyon ve perakende sektöründeki maliyet baskısı çok sayıda işletmeyi olduğu gibi zincir markaları da zorlamaya başladı. Bu ekonomik koşullardan payını alan Bursa merkezli ekler zinciri Ekleristan, nakit akışındaki bozulma sonucu konkordato sürecine girdi.

2020’DE KURULDU, 400'DEN FAZLA ŞUBESİ VAR

Türkiye’nin “ekler markası” olma iddiasıyla 2020 yılında yola çıkan Ekleristan, franchise sistemiyle kısa sürede hızlı bir büyüme yakaladı. Marka, 27 çeşit ekler üreterek pastacılık sektöründe kendine özgü bir yer edinmiş, Bursa’dan başlayarak yaklaşık 60 şehirde 400’ün üzerinde şubeye ulaşmıştı.

60 İlde 400'den Fazla Şubesi Vardı... Ünlü Tatlı Devi İflasın Eşiğinde - Resim : 1

MAHKEMEDEN 3 AYLIK GEÇİCİ MÜHLET

Nakit sıkıntısının derinleşmesi üzerine Ekleristan’ın konkordato başvurusu Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından değerlendirildi. Mahkeme, Ekleristan ve bünyesindeki üç şirket için üç aylık geçici konkordato mühleti verdi.

Bu süreçte şirketlerin malvarlıklarına tedbir konulurken, yeni icra ve iflas takiplerinin yapılması da yasaklandı.

ÜÇ ŞİRKET KONKORDATO KAPSAMINDA

Geçici mühlet kararı verilen firmalar şunlar oldu:

  • Cevizden Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
  • Ekleristan Gıda Sanayi Ticaret A.Ş.
  • Snowland Taşımacılık Oto Kiralama Gıda İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

DEVİR, REHİN VE TEMİNAT İŞLEMLERİ DURDURULDU

Mahkeme kararına göre geçici mühlet süresince şirketlerin taşınır ve taşınmaz varlıklarının üçüncü kişilere devri yasaklandı. Ayrıca firmaların rehin oluşturması, kefil olması, tesisat ve işletme devri gibi işlemler yapması da engellendi.

Şirketler, mühlet dönemi boyunca yalnızca mahkemenin belirlediği çerçevede faaliyetlerini sürdürmek zorunda olacak.

