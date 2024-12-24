60 Dolar Yatırımla Başladı, Paranın Ardı Arkası Kesilmedi! Zenginliğin Sırrı Böyle Ortaya Çıktı
Sekreter olarak çalışan Grace Groner, Abbott şirketinin hisselerini alarak zenginliğin kapısını araladı.
Kaynak: Haber Merkezi
1935 yılında, bir sekreter olan Grace Groner, çalıştığı Abbott şirketinin hisselerinden üç tanesini, her biri 60 dolardan satın aldı. Bu hisseleri 75 yıl boyunca elden çıkarmayan Groner, yatırımı sayesinde 7.2 milyon dolarlık devasa bir servete kavuştu. Bu olağanüstü hikaye, Abbott'un resmi açıklamasıyla gün yüzüne çıktı.
7.2 MİLYON DOLAR SERVETE SAHİP OLDU
Abbott şirketi tarafından yapılan paylaşımda, "1935 yılında Grace Groner, her biri 60 dolardan 3 Abbott hissesi satın aldı. Temettü ödemelerini düzenli olarak yeniden yatırarak yıllar içinde fark edilmeden 7.2 milyon dolarlık bir servet biriktirdi. Groner, 2010 yılında 100 yaşında hayatını kaybettiğinde, milyonlarca dolarlık mirası ancak o zaman gün yüzüne çıktı" ifadelerine yer verildi.
HİSSELERİNİ 40 YILDAN FAZLA ELDEN ÇIKARMADI
Groner, Abbott'ta 40 yılı aşkın süre sekreter olarak çalıştı. Hisselerini satmayarak ve temettü gelirlerini yeniden yatırıma dönüştürerek servetini büyüttü. Ancak, bu büyük servet, onun sade ve mütevazı yaşam tarzını hiç değiştirmedi.
SERVETE RAĞMEN SADE YAŞAM
Business Insider'da yer alan habere göre, Groner, bir yatak odalı küçük bir evde yaşadı, kıyafetlerini ikinci el mağazalardan aldı ve araba sahibi olmadı. Bu sade yaşam tarzı, hisse senetlerini ve temettüleri sürekli olarak biriktirmesine olanak sağladı. 2010'da 100 yaşında hayatını kaybeden Groner, tüm servetini mezun olduğu Lake Forest College’a bağışladı.
Bu bağış, öğrencilerin staj, uluslararası eğitim ve topluma hizmet projelerini desteklemek amacıyla kullanıldı. Groner’in hayırseverliği, basit bir yaşamın nasıl büyük etkilere dönüşebileceğinin bir kanıtı oldu.
28 MİLYON DOLAR SERVETE SAHİP OLACAKTI
Abbott'un hisse fiyatının 2010'dan bu yana yaklaşık dört kat arttığı göz önüne alındığında, Groner'in hisselerinin bugünkü değeri 28 milyon dolara ulaşmış olurdu. Abbott, 200 milyar dolarlık piyasa değeriyle Disney, PepsiCo ve Morgan Stanley gibi dev şirketlerle aynı ligde yer alıyor.