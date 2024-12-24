60 Dolar Yatırımla Başladı, Paranın Ardı Arkası Kesilmedi! Zenginliğin Sırrı Böyle Ortaya Çıktı

SERVETE RAĞMEN SADE YAŞAM

Business Insider'da yer alan habere göre, Groner, bir yatak odalı küçük bir evde yaşadı, kıyafetlerini ikinci el mağazalardan aldı ve araba sahibi olmadı. Bu sade yaşam tarzı, hisse senetlerini ve temettüleri sürekli olarak biriktirmesine olanak sağladı. 2010'da 100 yaşında hayatını kaybeden Groner, tüm servetini mezun olduğu Lake Forest College’a bağışladı.

Bu bağış, öğrencilerin staj, uluslararası eğitim ve topluma hizmet projelerini desteklemek amacıyla kullanıldı. Groner’in hayırseverliği, basit bir yaşamın nasıl büyük etkilere dönüşebileceğinin bir kanıtı oldu.