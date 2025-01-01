60-70 KPSS Puanıyla Personel Alımları Başladı! Kadrolar Açıklandı

DÜŞÜK KPSS PUANIYLA KAMUYA GİRİŞ İMKANI

Türkiye genelinde, düşük KPSS puanıyla başvuru yapılabilen kadrolar, vatandaşlar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi’nin 60 ve 70 puanla personel alımı yapacağı ilan da bu kapsamda dikkat çekiyor. Üniversite bünyesinde açılan kadrolara başvuru yapmak isteyen adayların, başvuru süresi içinde gerekli belgeleri temin ederek işlemlerini tamamlamaları gerekiyor.