60-70 KPSS Puanıyla Personel Alımları Başladı! Kadrolar Açıklandı
Kamu kurumlarında kariyer hedefleyen vatandaşlar, personel alımı ilanlarını yakından takip ediyor. Son olarak, 60-70 KPSS puanıyla personel alımı duyuruldu.
Kaynak: Haber Merkezi
Belediyeler, üniversiteler, hastaneler ve çeşitli kamu kurumları tarafından duyurulan ilanlar, özellikle düşük KPSS puanıyla başvuru imkanı sunan kadrolar nedeniyle yoğun ilgi görüyor. Bu kapsamda Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, en az 60 ve 70 KPSS puanıyla personel alımı yapacağını açıkladı.
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ'NDEN PERSONEL ALIMI İLANI
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, çeşitli birimlerinde görevlendirilmek üzere 15 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. En az 60 ve 70 KPSS puanı şartı aranan kadrolara başvurular, belirli kriterlere bağlı olarak gerçekleştirilecek.
BAŞVURU ŞARTLARI VE SÜRECİ
Personel alımı için başvurular, 31 Aralık 2024 tarihinde başladı ve 15 Ocak 2025 tarihine kadar devam edecek. Başvurular, e-Devlet Kapısı üzerinden Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nin "Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" hizmeti veya Kariyer Kapısı platformu üzerinden yapılabilecek. İlanda belirtilen şartlara uygun adayların, Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde başvurularını tamamlamaları gerekiyor.
DÜŞÜK KPSS PUANIYLA KAMUYA GİRİŞ İMKANI
Türkiye genelinde, düşük KPSS puanıyla başvuru yapılabilen kadrolar, vatandaşlar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi’nin 60 ve 70 puanla personel alımı yapacağı ilan da bu kapsamda dikkat çekiyor. Üniversite bünyesinde açılan kadrolara başvuru yapmak isteyen adayların, başvuru süresi içinde gerekli belgeleri temin ederek işlemlerini tamamlamaları gerekiyor.