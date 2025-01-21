6 Yıl, 2.760 Gün Erken Emeklilik Fırsatı! EYT'den Sonra Bu Şartları Sağlayan Kolayca Emekli Olabilecek

EMEKLİ OLMAK İÇİN BORÇLANMA İLE PRİM GÜNÜ SATIN ALABİLİRSİNİZ

Yeni Asır’dan Faruk Erdem’in haberine göre, emeklilik için prim gün sayısını doldurmanın farklı yollatı mevcut. 4A SSK kapsamında bir iş yerinde çalışarak, 4B Bağ-Kur kapsamında iş yeri sahibi ya da şirket ortağı olarak prim ödemesi yapılabiliyor. 4C Emekli Sandığı’ndaki memurlar içinse primler kamu eli ile ödeniyor. Bunun yanında bir de isteğe bağlı prim ödemek de mümkün.