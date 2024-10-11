6 Milyon Sürücüyü İlgilendiriyor: İndirimi Kaçıran Büyük Ceza Ödeyecek
1 Ocak 2016'dan itibaren geçerli olan yeni tip sürücü belgelerine geçiş süreci, 31 Aralık 2024'te sona erecek. Eski tip sürücü belgesi kullanan yaklaşık 6 milyon 264 bin kişi, cezai yaptırımlarla karşılaşmamak için yıl sonuna kadar ehliyetlerini yenilemek zorunda.
Kaynak: Haber Merkezi
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Kişiselleştirme Şube Müdürü Kemal Kalkan, bugüne kadar 27 milyon 803 bin kişinin yeni tip sürücü belgesi aldığını, ancak 6 milyondan fazla kişinin hala eski tip ehliyet kullandığını belirtti.
Kalkan, "Yıl sonuna kadar ehliyetlerini yenilemeyenler, 2025’te hem indirimli ücret fırsatını kaçıracak hem de eski belgeleriyle araç kullanamayacak. Bu durum Karayolları Trafik Kanunu'na göre cezai yaptırımları beraberinde getirecek" dedi.
EHLİYET YENİLEMEDE İNDİRİM FIRSATI
Eski tip sürücü belgelerini yıl sonuna kadar yenileyenler, sadece 15 lira karşılığında yeni ehliyetlerine sahip olabilecekler. Bu ücretin 13 lirası değerli kağıt bedeli, 2 lirası ise vakıf payı olarak belirlenmiş durumda. Başvurusunu tamamlayan vatandaşlar, yeni ehliyetlerine en geç 2 iş günü içinde PTT aracılığıyla kavuşacak.
YIL SONU YOĞUNLUĞU UYARISI
Kemal Kalkan, vatandaşları yıl sonunda yaşanabilecek yoğunluk konusunda uyararak, işlemlerini geciktirmeden yapmaları gerektiğini söyledi. Ehliyet yenileme işlemi için biyometrik fotoğraf, sağlık raporu ve eski ehliyetle birlikte başvuru yapılabiliyor. Randevular, Alo 199, mobil uygulama ya da randevu.nvi.gov.tr üzerinden alınabiliyor.
BÜYÜK CEZALAR YOLDA
2024 yılı sonuna kadar yenilenmeyen eski tip sürücü belgeleri, 2025 itibarıyla geçersiz sayılacak ve sürücüler, Karayolları Trafik Kanunu'na göre cezai yaptırımlara maruz kalacak. Yeni yıl itibarıyla ehliyet yenileme ücretleri ise Maliye Bakanlığı tarafından belirlenecek.
Yetkililer, başvuru sürecinde sahte sitelere karşı dikkatli olunması gerektiğini vurgularken, herhangi bir ek ücret talep edilmediğini hatırlattı.