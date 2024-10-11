6 Milyon Sürücüyü İlgilendiriyor: İndirimi Kaçıran Büyük Ceza Ödeyecek

EHLİYET YENİLEMEDE İNDİRİM FIRSATI

Eski tip sürücü belgelerini yıl sonuna kadar yenileyenler, sadece 15 lira karşılığında yeni ehliyetlerine sahip olabilecekler. Bu ücretin 13 lirası değerli kağıt bedeli, 2 lirası ise vakıf payı olarak belirlenmiş durumda. Başvurusunu tamamlayan vatandaşlar, yeni ehliyetlerine en geç 2 iş günü içinde PTT aracılığıyla kavuşacak.

YIL SONU YOĞUNLUĞU UYARISI

Kemal Kalkan, vatandaşları yıl sonunda yaşanabilecek yoğunluk konusunda uyararak, işlemlerini geciktirmeden yapmaları gerektiğini söyledi. Ehliyet yenileme işlemi için biyometrik fotoğraf, sağlık raporu ve eski ehliyetle birlikte başvuru yapılabiliyor. Randevular, Alo 199, mobil uygulama ya da randevu.nvi.gov.tr üzerinden alınabiliyor.