6 Bin Liraya 2+1 Konut Fırsatı! TOKİ'den Sudan Ucuza Tapu Hamlesi

BAŞVURU SÜRECİ VE ŞARTLAR BELLİ OLDU

Başvurular 27 Ocak 2025 ile 31 Ocak 2025 tarihleri arasında alınacak. Konut başvuruları, T.C. Ziraat Bankası’nın tüm şubelerinden yapılabilecek. Başvuru bedeli 2.000 TL olarak belirlendi. Başvuru sahiplerinin T.C. vatandaşı ve 18 yaşını doldurmuş olması gerekiyor. Ayrıca, bir hane halkı adına yalnızca bir başvuru yapılabilecek. Birden fazla başvuru yapılması durumunda, başvurular geçersiz sayılacak.