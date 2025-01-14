6 Bin Liraya 2+1 Konut Fırsatı! TOKİ'den Sudan Ucuza Tapu Hamlesi
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Türkiye genelinde sürdürdüğü uygun fiyatlı konut projelerine bir yenisini daha ekledi. Gaziantep’in Yavuzeli ilçesinde hayata geçirilecek proje kapsamında 2+1 ve 3+1 daireler, uygun ödeme koşullarıyla satışa sunulacak.
Kaynak: Haber Merkezi
TOKİ, Yavuzeli ilçesi Cingife Mahallesi’nde 392 konut ve bir adet büfe inşaatını içeren proje kapsamında 196 daireyi satışa çıkaracağını duyurdu. Bu konutlardan 11’i 2+1, 185’i ise 3+1 olarak tasarlandı.
2+1 daireler için en düşük fiyat 155.003,49 TL peşinat, 240 ay vade ve 5.812,63 TL taksit imkanıyla belirlendi. 3+1 daireler ise 178.503,61 TL peşinat, 240 ay vade ve 6.693,89 TL’den başlayan taksitlerle satışa sunulacak.
BAŞVURU SÜRECİ VE ŞARTLAR BELLİ OLDU
Başvurular 27 Ocak 2025 ile 31 Ocak 2025 tarihleri arasında alınacak. Konut başvuruları, T.C. Ziraat Bankası’nın tüm şubelerinden yapılabilecek. Başvuru bedeli 2.000 TL olarak belirlendi. Başvuru sahiplerinin T.C. vatandaşı ve 18 yaşını doldurmuş olması gerekiyor. Ayrıca, bir hane halkı adına yalnızca bir başvuru yapılabilecek. Birden fazla başvuru yapılması durumunda, başvurular geçersiz sayılacak.
KURA VE SÖZLEŞME TARİHLERİ NETLEŞTİ
Konutlar için kura çekimi 7 Şubat 2025 tarihinde gerçekleştirilecek. Hak sahiplerinin sözleşme imzalama tarihleri şu şekilde duyuruldu:
Asil hak sahipleri: 17 Şubat 2025 - 28 Şubat 2025
Yedek hak sahipleri: 10 Mart 2025 - 14 Mart 2025
Kalan konutlar, asil hak sahiplerinin sözleşme işlemleri tamamlandıktan sonra yedek hak sahiplerine sunulacak.