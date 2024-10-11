6 Bin 439 Liralık Caza İptal Oldu: Trafikte Bu Sebepten Ceza Yiyenler Para Ödemeyecek

CEZA İPTAL EDİLDİ

Mahkeme, itirazı değerlendirerek, sürücünün trafik güvenliğini tehlikeye atmadığını ve geçiş üstünlüğü kapsamında hareket ettiğini belirterek cezayı iptal etti. Şirket avukatı Mustafa Alper Oral, yaralı işçinin zamanında hastaneye ulaştırıldığını ve bu durumun cezayı haksız kıldığını ifade etti.

Mahkemenin bu kararı, benzer acil durumlarda radar cezasının uygulanmayabileceği konusunda emsal teşkil ediyor. Yaralı işçi Süleyman K.'nın ise hastaneye yetiştirilmesinin ardından parmağının yerine dikildiği ve tedavisinin sürdüğü açıklandı.