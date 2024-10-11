6 Bin 439 Liralık Caza İptal Oldu: Trafikte Bu Sebepten Ceza Yiyenler Para Ödemeyecek
Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren emsal bir karar çıktı. Trafik cezası yiyen sürücüler dikkat. 6 bin 439 liralık ceza iptal oldu. İşte ayrıntılar...
Kaynak: AA
Antalya’da, iş arkadaşını hastaneye yetiştirmek için hız yapan bir işçiye kesilen 6 bin 439 liralık radar cezası, mahkeme kararıyla iptal edildi. Olay, Konyaaltı ilçesindeki Antalya Serbest Bölge'de bulunan bir yat firmasında gerçekleşti. İş makinesine parmağını kaptırarak yaralanan Süleyman K., hastaneye götürülmek üzere hız sınırının yüzde 50 üzerinde bir hızla radara yakalanan iş arkadaşı tarafından taşındı.
MAHKEME SON KARARINI VERDİ
Trafik ekipleri, hız ihlali nedeniyle şirket aracına 6 bin 439 liralık ceza kesti. Bunun üzerine şirket avukatı, cezanın iptali için Antalya 3. Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurdu. Dilekçede, hız ihlalinin yaralı işçinin acil müdahale gereksinimi nedeniyle yapıldığı belirtildi ve bu duruma ilişkin belgeler sunuldu.
CEZA İPTAL EDİLDİ
Mahkeme, itirazı değerlendirerek, sürücünün trafik güvenliğini tehlikeye atmadığını ve geçiş üstünlüğü kapsamında hareket ettiğini belirterek cezayı iptal etti. Şirket avukatı Mustafa Alper Oral, yaralı işçinin zamanında hastaneye ulaştırıldığını ve bu durumun cezayı haksız kıldığını ifade etti.
Mahkemenin bu kararı, benzer acil durumlarda radar cezasının uygulanmayabileceği konusunda emsal teşkil ediyor. Yaralı işçi Süleyman K.'nın ise hastaneye yetiştirilmesinin ardından parmağının yerine dikildiği ve tedavisinin sürdüğü açıklandı.