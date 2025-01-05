6 Aydır Hasadı Kesintisiz Devam Ediyor! Manisa'da 113 Bin Dekar Alanda Yetişiyor

ÜZÜM DALINDAN PAZARA YOLCULUK EDİYOR

İlçedeki üzüm üreticilerinden Musa Topdemir, bağından topladığı üzümleri tüccarlara satarak pazarlara ulaştırıyor. Haftanın 2-3 günü, özellikle yakın illerdeki pazarlara üzüm gönderen Topdemir, kendi imkanlarıyla da satış yapıyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Topdemir, "Ocak ayındayız ve mahsullerimiz hala dalında. En taze şekilde üzümlerimiz pazara hazır. İzmir, Uşak ve Antalya gibi illere satışlarımızı sürdürüyoruz. Bu üzümler 2024 mahsulü olmasına rağmen 2025 yılında satışa sunuluyor. Ay sonuna kadar vatandaşlarımıza organik üzümleri dalından yedirmeye devam edeceğiz" dedi.