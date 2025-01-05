6 Aydır Hasadı Kesintisiz Devam Ediyor! Manisa'da 113 Bin Dekar Alanda Yetişiyor
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 2024 yılının temmuz ayında başlayan üzüm hasadı, 2025 yılının ocak ayında da tüm hızıyla devam ediyor. Dünyaca ünlü çekirdeksiz Sultaniye üzümleri, örtü altı koruma yöntemi sayesinde 6 aydır ilk günkü tazeliğiyle dalından toplanıyor.
Kaynak: İHA
2024 yılı temmuz ayında başlayan hasat, ağustos ayında bağların örtü altına alınmasıyla yıl boyunca sürdürülebilir hale geldi. Bazı üreticiler üzümlerini bağlarda bekletmeyi tercih ederken, kimileri ise hasadı tamamladı. Sarıgöl Ovası’nda bir yanda 2025 sezonuna hazırlık için budama çalışmaları devam ederken, diğer yanda örtü altındaki bağlarda kalan üzümler sararan yaprakların arasından toplanmaya devam ediyor. Ocak ayı sonuna kadar süreceği tahmin edilen bu süreç, Sarıgöl bağlarını adeta açık bir soğuk hava deposuna dönüştürdü.
ÜZÜM DALINDAN PAZARA YOLCULUK EDİYOR
İlçedeki üzüm üreticilerinden Musa Topdemir, bağından topladığı üzümleri tüccarlara satarak pazarlara ulaştırıyor. Haftanın 2-3 günü, özellikle yakın illerdeki pazarlara üzüm gönderen Topdemir, kendi imkanlarıyla da satış yapıyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Topdemir, "Ocak ayındayız ve mahsullerimiz hala dalında. En taze şekilde üzümlerimiz pazara hazır. İzmir, Uşak ve Antalya gibi illere satışlarımızı sürdürüyoruz. Bu üzümler 2024 mahsulü olmasına rağmen 2025 yılında satışa sunuluyor. Ay sonuna kadar vatandaşlarımıza organik üzümleri dalından yedirmeye devam edeceğiz" dedi.
ÜZÜM ÜRETİMİNİN KALBİ
Sarıgöl Ovası, toplam 113 bin dekarlık alanda üzüm üretimiyle dikkat çekiyor. Çekirdeksiz Sultaniye üzüm başta olmak üzere dokuz farklı üzüm çeşidinin yetiştirildiği ovada, üretilen üzümler hem yurtiçi hem de yurtdışı pazarlara taze olarak gönderiliyor.