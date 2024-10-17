58 Yıllık Efsanenin Marka ve Logosu İcradan Satılıyor: Herkes Şokta

1968 yılında kurulan Balıkesirspor, uzun yıllar Süper Lig’de mücadele etti, ancak son dönemlerde futbolcuların alacakları ve kulübün borçları nedeniyle sık sık icra ve haciz işlemleriyle karşı karşıya kalıyor. 2022 yılında, kulübün eski oyuncusu Ali Öztürk’ün alacakları için haciz işlemleri başlatması da krize yol açmıştı. O dönemde, haciz işlemleri durdurulmuştu, ancak kulüp bu durumdan olumsuz etkilenmeye devam ediyor.