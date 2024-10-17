58 Yıllık Efsanenin Marka ve Logosu İcradan Satılıyor: Herkes Şokta
Türkiye’nin köklü efsane futbol kulübü Balıkesirspor'un marka ve logosu icradan satışa çıkarıldı.
Kaynak: Medyaradar
Türkiye’nin köklü efsane futbol kulüplerinden Balıkesirspor, zorlu günler geçiriyor. 2014 yılında Süper Lig’deki son sezonunu geçiren kulüp, avukat Turgut Özgüç Özgün’ün alacakları nedeniyle marka ve logosunun icra yoluyla satışa çıkarılmasıyla gündeme geldi. Özgün, 21 bin Euro’luk borcunu tahsil edemediği için mahkemeye başvurdu.
Balıkesir İcra Dairesi, 2017 yılından beri süren davanın ardından kulübün markasını ve logosunu açık artırmaya çıkarma kararı aldı. Satış için belirlenen muhammen bedel ise 917 bin TL olarak belirlendi. İhale 28 Kasım 2024 tarihinde gerçekleştirilecek.
1968 yılında kurulan Balıkesirspor, uzun yıllar Süper Lig’de mücadele etti, ancak son dönemlerde futbolcuların alacakları ve kulübün borçları nedeniyle sık sık icra ve haciz işlemleriyle karşı karşıya kalıyor. 2022 yılında, kulübün eski oyuncusu Ali Öztürk’ün alacakları için haciz işlemleri başlatması da krize yol açmıştı. O dönemde, haciz işlemleri durdurulmuştu, ancak kulüp bu durumdan olumsuz etkilenmeye devam ediyor.