58 Kafe ve 18 Market Apar Topar Kapanıyor! Çok Sayıda Kişi İşsiz Kalacak
İngiltere'nin ünlü perakende zincirlerinden Morrisons, maliyetlerin karşılanamaması ve müşteri talebindeki düşüş nedeniyle 52 kafe, 18 market, 13 çiçek satış noktası, 35 kasap reyonu, 35 balık tezgahı ve 4 eczaneyi kapatıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
İngiltere'nin önde gelen perakende zincirlerinden Morrisons, ülke genelindeki birçok kafe, market ve hizmet noktasını kapatma kararı aldı. Operasyonel maliyetlerin karşılanamaması ve müşteri talebindeki düşüş, şirketi bu zorunlu adıma yöneltti. Kararla birlikte yüzlerce çalışanın işsiz kalma riski bulunuyor.
Morrisons tarafından yapılan açıklamaya göre, kapatılacak noktalar arasında 52 kafe, 18 market, 13 çiçek satış noktası, 35 kasap reyonu, 35 balık tezgahı ve 4 eczane yer alıyor. Kararın ardından özellikle Londra, Galler, İskoçya ve Kuzey İngiltere’deki şubelerin etkileneceği belirtildi.
"KAPANMALAR KAÇINILMAZ HALE GELDİ"
Morrisons CEO’su Rami Baitieh, alınan kararların şirketin yenilenme ve müşteri odaklı alanlara yatırım yapma hedefinin bir parçası olduğunu dile getirdi. Baitieh, "Bazı bölgelerde yaşanan yerel zorluklar nedeniyle bu kapanmalar kaçınılmaz hale geldi. Ancak genel tabloya baktığımızda Morrisons için güçlü bir gelecek görüyoruz" ifadelerini kullandı.
ÇALIŞANLAR YENİ POZİSYONLARA YÖNLENDİRİLECEK
Kapanma kararı sonrası işini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalan çalışanlara özel destek programları sunulacağı açıklandı. Şirket, mümkün olduğunca çalışanları bünyede tutmak için yeni pozisyonlara yönlendirme yapılacağını belirtti.