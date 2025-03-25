58 Kafe ve 18 Market Apar Topar Kapanıyor! Çok Sayıda Kişi İşsiz Kalacak

İngiltere'nin önde gelen perakende zincirlerinden Morrisons, ülke genelindeki birçok kafe, market ve hizmet noktasını kapatma kararı aldı. Operasyonel maliyetlerin karşılanamaması ve müşteri talebindeki düşüş, şirketi bu zorunlu adıma yöneltti. Kararla birlikte yüzlerce çalışanın işsiz kalma riski bulunuyor.

Morrisons tarafından yapılan açıklamaya göre, kapatılacak noktalar arasında 52 kafe, 18 market, 13 çiçek satış noktası, 35 kasap reyonu, 35 balık tezgahı ve 4 eczane yer alıyor. Kararın ardından özellikle Londra, Galler, İskoçya ve Kuzey İngiltere’deki şubelerin etkileneceği belirtildi.