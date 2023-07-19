58 gün içinde başvurmayanın banka hesabındaki tüm para silinecek
Türkiye'de her yıl, toplamda yüz milyonlarca lirayı bulan mevduat banka hesaplarından silinmekte ve hak sahipleri, bu durumu sonradan fark etmelerine rağmen kaybedilen tutarı geri alamamakta.
Uzun bir süredir hesaplarda atıl durumda bekletilen ve yıllarca herhangi bir işleme tabii tutulmayan bakiyeler, zaman aşımına uğramaları halinde Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu'na (TMSF) devrediliyor.
Halkbank, Ziraat, ING, Yapı Kredi, İş Bankası ve TEB gibi kurumlar hesaplarında paralarını unutan ya da yıllarca hiç kullanmayan müşterileri için internet sitelerinde sorgulama sayfası yayımladı ve tarih verdi.
Yapılan duyuruya göre 15 Eylül 2023'e kadar başvuruların yapılmaması halinde listedeki kişilere ait hesaplarda yer alan bütün paralar sıfırlanacak.
Parasını bankalarda unutan ve durumu zaman aşım süresinin ardından fark edenler içinse artık çok geç olacak. Söz konusu tutarların TMSF'ye devredilmesi halinde, hak sahibi parasını istese de geri alamayacak.