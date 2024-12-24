570 Bin Liranın 32 Günlük Getirisi Maaş Üstüne Maaş Bağladı!

BANKALAR VE FAİZ ORANLARI TABLOSU

TEB, Odeabank ve AlternatifBank gibi bankalar, yüzde 53'e varan faiz oranlarıyla öne çıkıyor. Bu bankalar, 32 günlük vadede yatırımcılara 23.771,8 TL'ye kadar net getiri sunuyor.