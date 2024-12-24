570 Bin Liranın 32 Günlük Getirisi Maaş Üstüne Maaş Bağladı!
Merkez Bankası'nın son faiz kararlarıyla birlikte, bankalar mevduat faiz oranlarını güncelleyerek yatırımcılara yeni fırsatlar sundu.
Kaynak: Haber Merkezi
Bankaların mevduat faizi oranlarına yaptıkları güncellemelerle birlikte, 570 bin TL'lik bir yatırımın 1 aylık getirisi oldukça dikkat çekici hale geldi.
Merkez Bankası'nın faiz artırımının ardından, bankalar yüksek mevduat faiz oranlarıyla yatırımcıların ilgisini çekmeye başladı. Nakit parasını değerlendirmek isteyenler, bankaların sunduğu mevduat faizlerini araştırmaya koyuldu. Özellikle kısa vadeli yatırımlarda dikkat çeken faiz oranları, yatırımcılar için cazip bir seçenek haline geldi.
BANKALAR VE FAİZ ORANLARI TABLOSU
TEB, Odeabank ve AlternatifBank gibi bankalar, yüzde 53'e varan faiz oranlarıyla öne çıkıyor. Bu bankalar, 32 günlük vadede yatırımcılara 23.771,8 TL'ye kadar net getiri sunuyor.
570 BİN LİRANIN 32 GÜNLÜK GETİRİSİ BELLİ OLDU
TEB
Faiz Oranı: %53
Net Getiri: 23.771,8 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 593.771,8 TL
ODEABANK
Faiz Oranı: %53
Net Getiri: 23.771,8 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 593.771,8 TL
ALTERNATİFBANK
Faiz Oranı: %53
Net Getiri: 23.771,8 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 593.771,8 TL
ING BANK
Faiz Oranı: %52
Net Getiri: 23.323,28 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 593.323,28 TL
DENİZBANK
Faiz Oranı: %51
Net Getiri: 22.874,75 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 592.874,75 TL
ON PLUS
Faiz Oranı: %51
Net Getiri: 22.874,75 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 592.874,75 TL
GARANTİ BBVA
Faiz Oranı: %51
Net Getiri: 21.080,66 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 591.080,66 TL
YAPIKREDİ
Faiz Oranı: %46
Net Getiri: 20.632,13 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 590.632,13 TL
ENPARA
Faiz Oranı: %46
Net Getiri: 20.632,13 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 590.632,13 TL