550 Bin Lirası Olan Maaşa Bağlanacak: Bankaların Mevduat Faizi Rekora Koşuyor

MEVDUAT FAİZLERİNDE DURAĞANLIK SÜRÜYOR

Özellikle 50 bin liraya kadar olan standart TL mevduat faiz oranı önem taşıyor. Yıla yüzde 40'ın altında başlayan 3 aya kadar vadeli TL mevduat faiz oranı, Mart ayında politika faizindeki ani artışla yüzde 50'nin üzerine çıkmıştı. Ancak, bu seviye korunamadı ve Mayıs ortasında yüzde 45’in altına geriledi.

Mayıs sonunda yapılan düzenlemelerle oran tekrar yüzde 50’ye yaklaştı. Haziran ve Temmuz aylarında ise standart TL mevduat faiz oranları sabit kaldı ve Ağustos'un ilk haftasında yüzde 45 seviyesinde devam etti.

FAİZ ORANLARI NİSAN'DA ZİRVE YAPTI

Merkez Bankası verilerine göre, 2 Ağustos haftasında 3 aya kadar vadeli TL mevduat faiz oranı yüzde 59,07’ye düştü. Bir önceki hafta bu oran yüzde 59,25 seviyesindeydi. En yüksek faiz oranı ise yüzde 68,88 ile 19 Nisan haftasında kaydedildi. Ancak, bankaların 50 bin liralık tasarruflara verdikleri faiz oranları bu seviyelere yaklaşamadı. Merkez Bankası, hem kur korumalı mevduatların çözülmesini hem de standart TL mevduatların toplam içindeki payının artmasını hedefliyor.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, standart TL mevduatların toplam mevduat içindeki oranı yüzde 50'nin üzerinde bulunuyor. Temmuz'un son haftasında bu oran yüzde 52,35’e kadar çıkmışken, 2 Ağustos haftasında yüzde 51,98'e geriledi. Aynı haftada, standart TL mevduat hacmi bir önceki haftaya göre 139,82 milyar lira azalarak 8 trilyon 724 milyar 350 milyon liraya düştü.