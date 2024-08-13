550 Bin Lirası Olan Maaşa Bağlanacak: Bankaların Mevduat Faizi Rekora Koşuyor
Merkez Bankası'nın piyasadaki likiditeyi kontrol altına alma girişimleri, bankaların faiz oranlarını yükseltmesine yol açtı. 550 bin TL'lik mevduatın 32 günlük getirisi, bankalar arasında rekabete yol açtı. İşte en çok faiz veren bankalar…
550 bin TL'lik mevduat için bankalar arasında süren faiz yarışı, yatırımcıların ilgisini topluyor. Merkez Bankası'nın likidite tedbirleri, faiz oranlarında hızlı artışlara yol açtı. Ziraat Bankası, Garanti ve Akbank gibi büyük bankalar, çeşitli vadelerde sundukları faiz oranlarıyla yatırımcıları cezbetmeye çalışıyor. Bu rekabet, kısa vadeli yatırımlar için cazip kazanç fırsatları sunuyor.
Merkez Bankası, Türk Lirası mevduat faizi hariç diğer tüm faiz oranlarını artırırken, son iki ayda 3 aya kadar vadeli ve 50 bin liraya kadar olan mevduatlarda faiz oranları yüzde 45 civarında sabit kaldı. TL mevduat faiz oranları, zirveyi 19 Nisan haftasında görmüştü.
FAİZ ORANLARINDA İSTİKRAR SÜRÜYOR
Bazı bankalarda faiz oranları yüzde 52'ye ulaşmış olsa da, diğerlerinde oranlar yüzde 40-45 aralığında seyrediyor ve bu seviyeler son iki aydır değişmeden devam ediyor. Merkez Bankası, enflasyonla mücadelede TL’nin reel değerini korumayı strateji olarak benimsiyor ve bu nedenle faiz oranlarını yüksek tutarak döviz kurlarındaki dalgalanmaları sınırlamaya çalışıyor.
OLUMLU GELİŞMELER MEVDUAT FAİZLERİNE YANSIMADI
Net fonlamanın negatife dönmesiyle sterilizasyon araçlarını artıran Merkez Bankası, geçen haftanın son işlem gününde net fonlamayı 50,4 milyar liranın üzerine çıkararak pozitife çevirdi. TLREF faizi de yüzde 50’nin altındaki seviyelerden yüzde 52,34’e yükseldi. Ancak bu gelişmeler, TL mevduat faiz oranlarına yansımadı.
MEVDUAT FAİZLERİNDE DURAĞANLIK SÜRÜYOR
Özellikle 50 bin liraya kadar olan standart TL mevduat faiz oranı önem taşıyor. Yıla yüzde 40'ın altında başlayan 3 aya kadar vadeli TL mevduat faiz oranı, Mart ayında politika faizindeki ani artışla yüzde 50'nin üzerine çıkmıştı. Ancak, bu seviye korunamadı ve Mayıs ortasında yüzde 45’in altına geriledi.
Mayıs sonunda yapılan düzenlemelerle oran tekrar yüzde 50’ye yaklaştı. Haziran ve Temmuz aylarında ise standart TL mevduat faiz oranları sabit kaldı ve Ağustos'un ilk haftasında yüzde 45 seviyesinde devam etti.
FAİZ ORANLARI NİSAN'DA ZİRVE YAPTI
Merkez Bankası verilerine göre, 2 Ağustos haftasında 3 aya kadar vadeli TL mevduat faiz oranı yüzde 59,07’ye düştü. Bir önceki hafta bu oran yüzde 59,25 seviyesindeydi. En yüksek faiz oranı ise yüzde 68,88 ile 19 Nisan haftasında kaydedildi. Ancak, bankaların 50 bin liralık tasarruflara verdikleri faiz oranları bu seviyelere yaklaşamadı. Merkez Bankası, hem kur korumalı mevduatların çözülmesini hem de standart TL mevduatların toplam içindeki payının artmasını hedefliyor.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, standart TL mevduatların toplam mevduat içindeki oranı yüzde 50'nin üzerinde bulunuyor. Temmuz'un son haftasında bu oran yüzde 52,35’e kadar çıkmışken, 2 Ağustos haftasında yüzde 51,98'e geriledi. Aynı haftada, standart TL mevduat hacmi bir önceki haftaya göre 139,82 milyar lira azalarak 8 trilyon 724 milyar 350 milyon liraya düştü.
BANKA BANKA 500 BİN LİRA'NIN AYLIK GETİRİSİ
Fibabanka:
- Mevduat Tutarı: 550 bin TL
- Vade: 32 gün
- Faiz: %52
Aylık getirisi: 23.130,05
- Vade Sonu Tutar: 573.130,05 TL
TEB:
- Mevduat Tutarı: 550 bin TL
- Vade: 32 gün
- Faiz: %53
-Aylık getirisi: 23.574,86
- Vade Sonu Tutar: 573.574,86 TL
Garanti:
- Mevduat Tutarı: 550 bin TL
- Vade: 32 gün
- Faiz: %47
-Aylık getirisi: 20.906,01 TL
- Vade Sonu Tutar: 570.906,01 TL
YapıKredi:
- Mevduat Tutarı: 550 bin TL
- Vade: 32 gün
- Faiz: %45
Aylık getirisi: 20.238,8 TL
- Vade Sonu Tutar: 570.238,8 TL
İş Bankası:
- Mevduat Tutarı: 550 bin TL
- Vade: 32 gün
- Faiz: %43
-Aylık getirisi: 19.126,78 TL
- Vade Sonu Tutar: 569.126,78 TL