540 Bin Liranın Mevduat Getirisi Yeni Asgari Ücreti de Solladı! Bankalar Faiz Oranlarını Güncelledi
Merkez Bankası'nın son faiz kararlarının ve açıklanan yeni asgari ücretin ardından, bankalar mevduat faiz oranlarını yeniden düzenledi.
Bankaların mevduat faiz oranlarına yaptığı güncellemelerle birlikte, faiz oranları yüzde 53 seviyelerine ulaştı ve bu da 540 bin TL'lik bir yatırımın sadece bir ayda sağladığı getiriyi oldukça çekici kıldı. Nakit parasını değerlendirmek isteyen vatandaşlar, 540 bin liranın 32 günlük mevduat getirisini araştırmaya başladı.
YÜKSEK FAİZ ORANLARI YATIRIMCIYA GÖZ KIRPTI
Merkez Bankası'nın faiz artırımı sonrasında, bankalar mevduat hesaplarına yönelik sundukları yüksek faiz oranlarıyla yatırımcıların dikkatini çekmeyi başardı. Nakit parasını değerlendirmek isteyen yatırımcılar, özellikle kısa vadeli yatırım seçeneklerinde cazip faiz oranları bulabilmek için bankaların tekliflerini araştırmaya başladı.
BANKALARIN FAİZ ORANLARI TABLOSU BELLİ OLDU
TEB, HSBC, AlternatifBank ve OdeaBank gibi bankalar, yüzde 53'e varan faiz oranlarıyla dikkat çekiyor. Özellikle 32 günlük vadede yatırımcılara 22.520,66 TL'ye kadar net getiri sağlıyor. Bu durum, yatırımcılar için kısa vadeli ve yüksek getirili bir yatırım fırsatı sunuyor.
TEB
Faiz Oranı: %53
Net Getiri: 22.520,66 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 562.520,66 TL
ODEABANK
Faiz Oranı: %53
Net Getiri: 22.520,66 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 562.520,66 TL
ALTERNATİFBANK
Faiz Oranı: %53
Net Getiri: 22.520,66 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 562.520,66 TL
HSBC
Faiz Oranı: %53
Net Getiri: 22.520,66 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 562.520,66 TL
ING BANK
Faiz Oranı: %52
Net Getiri: 22.095,74 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 562.095,74 TL
ON PLUS
Faiz Oranı: %51
Net Getiri: 21.670,82 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 561.670,82 TL
DENİZBANK
Faiz Oranı: %50
Net Getiri: 21.245,9 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 561.245,9 TL
GARANTİ BBVA
Faiz Oranı: %47
Net Getiri: 19.971,15 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 559.971,15 TL
YAPIKREDİ
Faiz Oranı: %46
Net Getiri: 19.546,23 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 559.546,23 TL
ENPARA
Faiz Oranı: %46
Net Getiri: 19.546,23 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 559.546,23 TL
İŞ BANKASI
Faiz Oranı: %42
Net Getiri: 17.846,56 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 557.846,56 TL
AKBANK
Faiz Oranı: %50
Net Getiri: 21.245,9 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 561.245,9 TL
HALKBANK
Faiz Oranı: 42
Net Getiri: 17.846,56 TL
Vade Sonu Toplam Tutar: 557.846,56 TL