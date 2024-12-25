540 Bin Liranın Mevduat Getirisi Yeni Asgari Ücreti de Solladı! Bankalar Faiz Oranlarını Güncelledi

Merkez Bankası'nın son faiz kararlarının ve açıklanan yeni asgari ücretin ardından, bankalar mevduat faiz oranlarını yeniden düzenledi.

Baybars Ergün Baybars Ergün
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540 Bin Liranın Mevduat Getirisi Yeni Asgari Ücreti de Solladı! Bankalar Faiz Oranlarını Güncelledi - Resim: 1

Bankaların mevduat faiz oranlarına yaptığı güncellemelerle birlikte, faiz oranları yüzde 53 seviyelerine ulaştı ve bu da 540 bin TL'lik bir yatırımın sadece bir ayda sağladığı getiriyi oldukça çekici kıldı. Nakit parasını değerlendirmek isteyen vatandaşlar, 540 bin liranın 32 günlük mevduat getirisini araştırmaya başladı.

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540 Bin Liranın Mevduat Getirisi Yeni Asgari Ücreti de Solladı! Bankalar Faiz Oranlarını Güncelledi - Resim: 2

YÜKSEK FAİZ ORANLARI YATIRIMCIYA GÖZ KIRPTI

Merkez Bankası'nın faiz artırımı sonrasında, bankalar mevduat hesaplarına yönelik sundukları yüksek faiz oranlarıyla yatırımcıların dikkatini çekmeyi başardı. Nakit parasını değerlendirmek isteyen yatırımcılar, özellikle kısa vadeli yatırım seçeneklerinde cazip faiz oranları bulabilmek için bankaların tekliflerini araştırmaya başladı.

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540 Bin Liranın Mevduat Getirisi Yeni Asgari Ücreti de Solladı! Bankalar Faiz Oranlarını Güncelledi - Resim: 3

BANKALARIN FAİZ ORANLARI TABLOSU BELLİ OLDU

TEB, HSBC, AlternatifBank ve OdeaBank gibi bankalar, yüzde 53'e varan faiz oranlarıyla dikkat çekiyor. Özellikle 32 günlük vadede yatırımcılara 22.520,66 TL'ye kadar net getiri sağlıyor. Bu durum, yatırımcılar için kısa vadeli ve yüksek getirili bir yatırım fırsatı sunuyor.

TEB

Faiz Oranı: %53

Net Getiri: 22.520,66 TL

Vade Sonu Toplam Tutar: 562.520,66 TL

ODEABANK

Faiz Oranı: %53

Net Getiri: 22.520,66 TL

Vade Sonu Toplam Tutar: 562.520,66 TL

ALTERNATİFBANK

Faiz Oranı: %53

Net Getiri: 22.520,66 TL

Vade Sonu Toplam Tutar: 562.520,66 TL

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540 Bin Liranın Mevduat Getirisi Yeni Asgari Ücreti de Solladı! Bankalar Faiz Oranlarını Güncelledi - Resim: 4

HSBC

Faiz Oranı: %53

Net Getiri: 22.520,66 TL

Vade Sonu Toplam Tutar: 562.520,66 TL

ING BANK

Faiz Oranı: %52

Net Getiri: 22.095,74 TL

Vade Sonu Toplam Tutar: 562.095,74 TL

ON PLUS

Faiz Oranı: %51

Net Getiri: 21.670,82 TL

Vade Sonu Toplam Tutar: 561.670,82 TL

DENİZBANK

Faiz Oranı: %50

Net Getiri: 21.245,9 TL

Vade Sonu Toplam Tutar: 561.245,9 TL

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540 Bin Liranın Mevduat Getirisi Yeni Asgari Ücreti de Solladı! Bankalar Faiz Oranlarını Güncelledi - Resim: 5

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı: %47

Net Getiri: 19.971,15 TL

Vade Sonu Toplam Tutar: 559.971,15 TL

YAPIKREDİ

Faiz Oranı: %46

Net Getiri: 19.546,23 TL

Vade Sonu Toplam Tutar: 559.546,23 TL

ENPARA

Faiz Oranı: %46

Net Getiri: 19.546,23 TL

Vade Sonu Toplam Tutar: 559.546,23 TL

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540 Bin Liranın Mevduat Getirisi Yeni Asgari Ücreti de Solladı! Bankalar Faiz Oranlarını Güncelledi - Resim: 6

İŞ BANKASI

Faiz Oranı: %42

Net Getiri: 17.846,56 TL

Vade Sonu Toplam Tutar: 557.846,56 TL

AKBANK

Faiz Oranı: %50

Net Getiri: 21.245,9 TL

Vade Sonu Toplam Tutar: 561.245,9 TL

HALKBANK

Faiz Oranı: 42

Net Getiri: 17.846,56 TL

Vade Sonu Toplam Tutar: 557.846,56 TL

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