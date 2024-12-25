540 Bin Liranın Mevduat Getirisi Yeni Asgari Ücreti de Solladı! Bankalar Faiz Oranlarını Güncelledi

Bankaların mevduat faiz oranlarına yaptığı güncellemelerle birlikte, faiz oranları yüzde 53 seviyelerine ulaştı ve bu da 540 bin TL'lik bir yatırımın sadece bir ayda sağladığı getiriyi oldukça çekici kıldı. Nakit parasını değerlendirmek isteyen vatandaşlar, 540 bin liranın 32 günlük mevduat getirisini araştırmaya başladı.