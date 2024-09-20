54 Ay Sonra İlk Kez Oldu! Bir Anda Düştü

Piyasalarda önemli değişimler yaşanıyor! ABD Merkez Bankası (Fed), uzun bir süreden sonra ilk kez faiz indirimine gitti. Bu hamle, döviz kurlarında büyük dalgalanmalara yol açtı. Yatırımcılar ve analistler, bu kararın ekonomik etkilerini değerlendirmeye başladı.