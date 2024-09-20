54 Ay Sonra İlk Kez Oldu! Bir Anda Düştü
Piyasalarda kritik gelişmeler yaşanırken, ABD Merkez Bankası (Fed), uzun bir aradan sonra ilk kez faiz indirimine gitmeyi tercih etti. Bu kararın ardından döviz kurlarına ilişkin önemli gelişmeler yaşandı. Peki, güncel fiyatlar nasıl şekillendi?
Kaynak: Haber Merkezi
Piyasalarda önemli değişimler yaşanıyor! ABD Merkez Bankası (Fed), uzun bir süreden sonra ilk kez faiz indirimine gitti. Bu hamle, döviz kurlarında büyük dalgalanmalara yol açtı. Yatırımcılar ve analistler, bu kararın ekonomik etkilerini değerlendirmeye başladı.
DOLAR KURUNDA DALGALANMA
Fed’in faiz indirimi sonrası dolar kuru, piyasalarda dalgalanmalara yol açtı. Dolar, en düşük 33,94 TL seviyesine gerilerken, en yüksek 34,12 TL’ye kadar yükseldi. İşte dolara ilişkin güncel veriler şu şekilde:
Alış: 34,0488 TL
Satış: 34,0748 TL
EURO VE STERLİN FİYATLARI
Döviz piyasasında euro ve sterlin fiyatları da dikkat çeken seviyelerde işlem görüyor. Serbest piyasada euro’nun güncel durumu:
Alış: 37,9944 TL
Satış: 38,0601 TL
Sterlin fiyatları ise şu şekilde:
Alış: 44,36 TL
Satış: 44,58 TL
YATIRIMCILAR DİKKAT
Fed’in faiz indirme kararı sonrası döviz kurlarındaki dalgalanmalar, yatırımcılar için önemli fırsatlar ve riskler sunarken, uzmanlar piyasalardaki değişiklikleri dikkatlice takip etmenin ve gerektiğinde stratejik adımlar atmanın önemine vurgu yapıyor.
Not: Haberimizde kesinlikle yatırım tavsiyesi verilmemiştir.